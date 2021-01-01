2021南投竹山紫南宮「葫蘆錢母套幣」　命理師楊登嵙：招財化煞

記者郭世賢／綜合報導

南投縣竹山鎮紫南宮2021年牛年「葫蘆錢母套幣」，白色葫蘆陶瓷基座上鑲有金銀兩枚套幣，錢母上刻有「金牛搖財」，圖案為金牛臥伏在發財樹下，象徵金銀財寶滿地來。國際命學教授楊登嵙博士表示，代表聚財、收煞、除厄、去邪、健康、增福。

▲2021紫南宮「葫蘆錢母套幣」，命理師楊登嵙：招財化煞。（圖／國際命學教授楊登嵙博士提供）

楊登嵙指出，「葫蘆」與「福祿」同音，進福進祿；在民間傳說中「濟公活佛」，八仙過海的「李鐵拐」，女媧補天的「九天玄女」，都是手拿葫蘆來濟世救民；佛教典籍中的「藥師如來佛」是手持裝滿靈丹妙藥的葫蘆，來解救世間病患，「濟公活佛」手持葫蘆翱遊四海，雲遊四方，代表無憂無慮，逍遙自在，行俠仗義，降妖除魔。

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楊登嵙表示，葫蘆的形狀，瓶口小，瓶身大，易入難出；代表收煞、除厄、去邪、聚財。葫蘆也做為靈丹妙藥的容器，代表怯病、健康、長壽、增福。到紐約一定要造訪金融重鎮華爾街，每日都湧入滿滿的遊客，要觸摸傳說中摸了會財源滾滾的「華爾街金牛」，如今已成為紐約人不可缺少的精神支柱，似乎只要銅牛在，股市就能永保「牛」市。

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