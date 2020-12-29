租屋4個月發現「恐怖秘密」！草屯女打蚊子…天花板拉出針孔攝影機

▲南投草屯女子在租屋處意外發現針孔攝影機，鏡頭藏在紅圈處，而行動電源則放在天花板的坎中（黃圈處）。（圖／翻攝Dcard）

記者白珈陽、莊智勝／南投報導

住了4個多月才發現針孔攝影機！一名女網友匿名在Dcard上PO文，表示27日當天為了要打蚊子，意外在天花板上的冷氣管線處發現針孔攝影機，嚇得她馬上報警，並尋找新屋搬離。女子表示，自己是在今年7月底搬進來，經檢視後發現針孔早已沒電，記憶卡內的影像畫面只拍到7月初，目前後續已交由警方處理。

女子在Dcard上PO文表示，自己在7月底時於南投草屯一處偏僻地點租屋，由於當地蚊子相當多，有時還會停在天花板，27日當天剛好抬頭找尋一隻停在天花板的蚊子，不料卻意外在冷氣管線處發現一個突兀的黑點，伸手去摸時還拉出一條線，發現裡頭竟然藏了一部針孔攝影機與行動電源，嚇得她當下立刻報警。

警方事後將記憶卡拔出來讀取，發現影片內容時間只到7月初，裡面全是上一個房客的影像，警方也詢問是否要提告妨害秘密，但女子由於自己並沒有被偷拍，因此她目前也不知道該如何處理，只好先找新的租屋處趕緊搬離。

女子PO出照片表示，針孔藏的位置非常隱密，不但以冷氣管線做掩蔽，行動電源還藏在天花板的坎中，且對方還刻意將線噴成白色，若非追蚊子真的不易察覺。女子也說，目前警方推測，較有可能涉案的，應是上個房客的男性友人、或是房東，後續也將會聯繫前房客，詢問她是否提告。

女子回憶租屋的這段時間，表示從一開始接洽的都是「房東的助理」，居住期間曾有一次停水，但卻聯絡不到人，最近一次也發生停電，同樣當下也聯繫不上該名「助理」，後續開口求償時，對方還說要問房東，這時她才驚覺對方是物業管理公司，後因房子狀況不斷，原本就計畫要搬離，此次發現針孔後同樣也是沒人出來管，直到報警、警方調出租屋合約查看後，才發現房東根本沒有寫身分證字號，所以什麼資料都查不到；同時警方還透露，那棟住宅問題不斷，前陣子才到該處抓人，住客素質也不是很優，女子也提醒網友，「如果要在草屯租屋，請避開草鞋墩夜市附近的房子！」