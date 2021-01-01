桃園5人確定違規！　羅一鈞拒說「天網抓人」原理：台灣人太聰明

記者嚴云岑／台北報導

桃園市5名自主健康管理者跨年夜觀看五月天演唱會，最高恐遭罰15萬；台北市也發現30多名自主健康管理者溜進跨年會場，經勸導後已全數離開。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，尊重地方政府裁罰權，桃園市被抓到的5人已確定違法，可依傳染病防治法第58條處1至15萬元罰鍰。

陳時中日前宣布跨年等大型活動防疫原則，明定「居家檢疫／居家隔離、自主健康管理者和有疑似症狀民眾」不得參加，抓到就會重罰，如果跑到跨年那種人多的地方，沒罰100萬也是不行。

衛福部先前曾解釋天網原理和運作方式，是由行政院所屬各單位結合創新科技建置資訊系統，以更有效的科技措施協助防疫作業，包括人員入境的「入境檢疫系統」，以電子化加速入境資料檢核及程序，結合後端「電子圍籬智慧監控系統」，透過手機定位方式掌握行蹤，以掌握居家隔離、居家檢疫者落實情形，降低社區傳染風險，落實防疫措施。

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羅一鈞表示，目前是針對跨年啟動天網，之後也有可能在春節或元宵節期間啟用，要啟用不難，但是否有必要性會再跟指揮中心討論。

至於與墊子圍籬的差別為何？羅一鈞表示，「就是電子圍籬的延伸」，但不方便細講，因為台灣民眾太聰明，很多可能聽了就知道怎麼迴避，之後還可能有躲避攻略在網上流傳。詳細方式會等案子結束後，再請資訊組長官來說明。