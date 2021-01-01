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「天網」全抓到！落跑者跨年偷聽演唱會　指揮中心：春節可能重啟

記者柯振中／綜合報導

跨年夜傳出許多自主健康管理者落跑，還有居家檢疫者偷搭客運，引起社會熱議。政府使用「天網系統」，將所有落跑者逮回，後續依法開罰。對此，醫療應變組副組長羅一鈞指出，這次針對跨年活動使用天網系統，後續春節、元宵節也可能使用，必要性會再與指揮中心討論。

▲▼疾管署副署長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲羅一鈞指出，這次針對跨年使用天網，春節、元宵節可能會再啟用。（圖／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中跨年前曾宣布，居家檢疫、居家隔離與自主健康管理者，以及有疑似症狀的民眾，不得參加跨年活動，若真的抓到，會依法重罰，沒想到法令定出來，還是有人不遵守。

▼天網系統針對跨年活動啟用，偷跑的居家檢疫、自主健康管理者全抓到。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

桃園五月天會場有6名自主健康管理者闖入，驚動了警方，台北市也有30多名自主健康管理者溜進會場裡。針對跨年活動，政府啟動「天網系統」，透過行政院各單位結合創新科技建置的資訊系統，協助防疫作業，迅速抓到偷跑的民眾，後續將由地方政府裁罰。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，「天網」是電子圍籬的延伸，詳細運作方式不方便透露，以免民眾鑽漏洞的狀況出現。他也強調，並非「不帶手機」就抓不到，還是有辦法能找到人，這次針對跨年活動啟用，未來可能在春節、元宵節使用，但使用的必要性還要與指揮中心討論。

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