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跨年要來了！陳時中說的「天網抓人」曝光　違規重罰百萬

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，「3類族群」不准參加跨年活動，「我們有設天網，我們都會查得到！」他被問到怎用天網查行蹤，僅表示「大家只要知道我們查得到就好。」如今「天網」原理和運作方式也曝光，關鍵是「入境檢疫系統」結合「電子圍籬智慧監控系統」。

▼陳時中宣布「3類族群」不准參加跨年活動。（圖／指揮中心提供）

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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陳時中日前宣布跨年等大型活動防疫原則，明定「居家檢疫／居家隔離、自主健康管理者和有疑似症狀民眾」不得參加。針對開罰部分，他也直說，不得參加的人只要跑出去參加跨年或其他大型活動，抓到就會重罰，之前已罰過很多違規外出者，這次如果跑到跨年那種人多的地方，沒罰100萬也是不行。

陳時中更撂下重話警告民眾，「我們有設天網，我們都查得到！」當時有媒體問到，可不可以解釋怎用天網查到大家行蹤？陳僅回應，「大家只要知道說，我們都會查得好就好」，讓在場其他人聽了笑出來。他隨後也補充，「我們是提醒大家不要誤觸法網，我們是有準備的！」

對於天網的原理和運作方式，其實衛福部曾說過，行政院所屬各單位結合創新科技建置資訊系統，以更有效的科技措施協助防疫作業，包括人員入境的「入境檢疫系統」，以電子化加速入境資料檢核及程序，結合後端「電子圍籬智慧監控系統」，透過手機定位方式掌握行蹤，以掌握居家隔離、居家檢疫者落實情形，降低社區傳染風險，落實防疫措施。

衛福部表示，透過居家檢疫者的手機定位，一旦離開檢疫範圍，系統會發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、衛政單位與轄區警察，以確實掌握相關人員行蹤。

▼指揮中心公布跨年等大型集會活動防疫原則。（圖／衛生福利部）

▲▼因應年末跨年等大型活動，指揮中心加強相關集會活動防疫措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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