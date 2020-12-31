女兒愈長愈醜！帥爸氣炸「背著我偷吃」…親子鑑定出爐全家崩潰

▲男子懷疑妻子偷吃，帶女兒做親子鑑定，結果2人都崩潰。（示意圖／CFP視覺中國）



記者柯振中／綜合報導

湖南省長沙市的李姓男子與妻子結婚，他們自認屬於「高顏值」的人，照理來說小孩也會繼承，但女兒生下來以後愈長愈醜，讓李男不禁懷疑「妻子偷吃」，氣得帶女兒去做親子鑑定，沒想到夫妻兩人聽完鑑定結果，雙雙崩潰了。

綜合陸媒報導，李男與妻子婚後育有一女，女兒小的時候非常可愛，但隨著年紀增長，面容愈來愈不像他，也不像妻子，反而長得愈來愈醜，發生了點奇怪的變化。

李男看著女兒變醜，心裡開始產生懷疑，會不會根本不是親生的，妻子會不會幫他戴了綠帽？帶著這種疑問，李男心情好不起來，三不五時就找妻子吵架，認為對方鐵定出軌，否則女兒怎麼會長這麼醜。

▼男子自認長得帥，妻子也很美，但女兒就是愈長愈醜。（圖／翻攝《新浪新聞》）



經過多次爭吵，李男提出做親子鑑定的要求，妻子當下被氣得不知道說什麼，但為了證明清白，也同意做親子鑑定。夫妻倆怒氣沖沖地帶著女兒到醫院，進行了親子鑑定。

李男原先抱著「妻子一定對不起我」的心態等報告，沒想到報告出爐，竟然真的是他的親生女兒，當場傻了眼。儘管如此，李男依舊滿腹疑惑，依照他與妻子的外貌，女兒不應該長得這麼醜，後來經過檢查，才知道女兒是因為疾病，才會愈來愈醜。

醫生解釋，女孩的腺樣體肥大，阻塞了四分之三的空間，導致牙齒、臉開始往外凸，長得愈來愈像魚，而且除了長得不好看，睡覺也會打呼、呼吸困難。李男聽完醫生的說法，瞬間感到崩潰，沒想到女兒是因為患病，他還懷疑妻子不忠，更覺得對不起女兒，忽視了女兒身體健康的狀況。所幸發現及時，李男的女兒立刻得到治療，切除肥大的腺樣體以後，面容就會逐漸恢復正常。

▼女兒愈長愈醜，原來是因為腺樣體肥大。（圖／翻攝《新浪新聞》）

