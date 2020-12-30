陸國企副總「群組自爆」偷吃女下屬！　露骨截圖瘋傳：我不配做人

▲國企副總自爆婚內出軌。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣西一家國有企業爆出醜聞，自稱是廣西投資集團高層主管的用戶29日在微信、QQ 等群組發文，說自己婚內出軌和女下屬開房，而且「沉溺性慾無法自拔」等，露骨的截圖內容在網路瘋傳，引發熱議。

據《瀟湘晨報》報導，相關聊天內容顯示，12月25日淩晨3時，微信備註為廣西投資集團下屬部門副總劉某，在「區國資委投發部群」發文自認婚內出軌，「我自視甚高，面對美色沒有守住底線，天天沉溺性慾無法自拔，我甚至在小孩3歲生日，欺騙家人在外出差，不去陪小孩過生日，去開房鬼混」、「我不配做人」。

▲露骨聊天截圖。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

該名高層人士還自曝和女下屬開房的記錄，及私密聊天等截圖。畫面可見，一名叫「甜甜」的女生發出美艷照片，稱「你......你在我身上裝了監視器」、「一小時前我們還那啥啥呢」；該名主管則說「好迷人」、「現在已經在辦公室激情的工作了」。

對此，廣西國資委工作人員回應稱，確實有員工發文自認「婚內出軌」一事。而關於相關截圖所述事情的真實性，目前廣西投資集團紀委已經介入調查，具體情況要等調查結果。

公開資料顯示，廣西投資集團有限公司成立於1988年6月，註冊資本41.97億元人民幣（約新台幣180億元），是自治區本級國有資本投資公司，前身為廣西建設投資開發公司。廣西投資集團有限公司現由廣西壯族自治區政府國有資產監督管理委員會（廣西國資委）直接監管。