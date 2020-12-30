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兒子要被開除！媽「賣身求情」校長…不倫3年：戰遍家和摩鐵

▲▼校長和學生家長大搞婚外情。（圖／翻攝自華商網）

▲校長和學生家長大搞婚外情。（圖／翻攝自華商網）

記者鄭思楠／綜合報導

「他本身就是婚內勾引學生家長，中途對我很多次威脅，還打我，我感覺他人品有問題，當時他承諾說跟我結婚，後來我發現這是騙局……，」日前，河南駐馬店一鄭姓輕熟女公開舉報，她曾外遇兒子中學的校長，還為了對方離婚，結果現在已被拋棄。

據《華商報》報導，鄭女今年40歲，離婚後獨自帶孩子，大兒子曾在正陽縣某中學讀高中。

鄭女表示，此事在正陽當地鬧得沸沸揚揚，幾乎全縣都知曉，她已不再顧及面子，「他是2018年當校長，同時兼任我兒子班的班主任，我兒子當時上高二，當時孩子學習成績不是很好，我也是迫於壓力服從了他。」

鄭女回憶，「我兒子當時中午可以回家，就出校門給同學買菸、水果和啤酒，返校背書包被老師發現，當時校方說要開除，我就找了學校……。」鄭女說，她和陳姓校長從2018年認識，這3年來的確發生過多次性關係。

女方表姐也透露，「在今年疫情管控最嚴的時候，他開車接我表妹進到學校裡，他讓表妹在車裡面躺著，然後帶到他的家裡住，疫情期間，他也是開車帶她去賓館開房……。」對此，鄭女也承認，「2月9日在他家裡發生關係，在他家裡我還拍了照片，我當時就想，以後如果他妻子找我，我就說是妳男人找的我。」

她進一步表示，除了在家里之外，平常也有在賓館開房，「他拿身分證開房付錢，他開車帶我去，都是先登記好，我再從車上下來去房間，他經常是住兩三天就走，疫情期間他比較空……。」

鄭女還曾為該校長墮胎，「他這3年跟我在一起都是婚內，我認識他之前也沒有離婚，因為他的介入，我和丈夫離婚，今年6月他說『妳離婚咱倆結婚』，當時我還抱著美好的幻想準備跟他在一起，但我離婚後卻反悔，我覺著他就是欺騙我3年的感情……。」

兩人關係交惡也是在今年6月，「今年最後一次開房是6月份，6月3日他去辦了假離婚正妹，說要跟我結婚，但他突然又說不登記了，還清空我手機想銷毀證據，他就和我翻臉，我就徹底看清了他的嘴臉，」鄭女提供的微信聊天紀錄顯示兩人關係不一般，其中有和酒店開房、房卡等相關信息，還有外出培訓前主動要求見面，甚至出門遛狗也想會面等聯繫內容。

「直到自己被毆打，我才徹底醒悟，」鄭女說，今年8月12日晚上9點多，她在校園內被打傷，「我們家離學校很近，我帶小女兒在操場玩，結果正好碰上他和他妻子，我問他怎麼解決，結果他們夫妻倆就一起打我，他用腳跺我十來腳，他妻子用ipad砸傷我的頭，當時我住院了20多天。」

鄭女表示，「事發後就報案，當地派出所都有立案，做了筆錄，但是4個多月過去了，沒有處理結果。」表姐回憶，「中間他想拿20萬（人民幣，下同）來擺平這個事，我表妹不同意，他找了好幾個人來說情。」

「就是有意破壞我的家庭，假裝跟我結婚，然後拿財物收買我，我不同意，就對我進行毆打，」回過頭去看這段關係，鄭女說，作為一個受害者很委屈，「他承諾說離婚後跟我結婚，還說給我買車，後來我發現這是騙局，我就感覺他人品有問題，我就想跟他把這種關係撇清。」

12月28日，鄭女表示，她從8月份就開始實名舉報，「市縣紀檢沒有對他處理，打人案件到現在還沒處理，我要提供新的證據，繼續舉報！」

12月29日，正陽縣教育局信訪室工作人員透露，目前，縣紀委已經立案調查。

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