武嶺炸滿人潮「前胸貼後背」　0距離沒口罩！網怒：比跨年還危險

▲網看呆，武嶺觀景台成了「菜市場嗎？」（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

為了控制疫情，不少縣市索性取消跨年，然而擁有「全台海拔最高夜市」稱號的合歡山，從清晨開始，人潮幾乎都是滿滿滿，甚至還有民眾沒戴口罩，讓網友痛批「這是三小？菜市場嗎？」

一名網友在臉書《爆廢公社二館》傻眼表示，早上6時許打開即時影像監視器，好奇查看合歡山的人潮，結果武嶺觀景台上擠滿遊客，幾乎都呈現前胸貼後背的景象，讓他當場看傻，「這是三小？菜市場嗎？」

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可惜今日合歡山水氣不足，並未見飄雪奇景，但仍有民眾持續蜂擁上山，享受3275公尺高的新鮮空氣，以及欣賞壯闊的雲海。截至中午12時，記者實際打開監測器畫面，人潮雖然減少了一些，但發現不少民眾沒戴口罩，就怕防疫有破口，引發網友擔憂，「該如何保持社交距離啊？」

▲人潮擠上合歡山！（圖／翻攝即時影像監視器）



不少人狠酸，「這反而比跨年現場更危險吧，超傻眼的，很多人沒口罩」、「跨年晚會停辦又沒用，其他地方照樣人擠人啊，台灣防疫早就鬆懈了」、「台灣最美的風景，一堆人」、「全台的人都在哪裡了吧」、「想看雪想瘋了，笑死我」、「應該要實名制量體溫...誤」、「一堆說跨年停辦才能有效防止疫情傳播，看著畫面真是挺好『效』的」。

▼網嘆，有人沒戴口罩！（圖／翻攝爆廢公社二館）

