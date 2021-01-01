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自主健康管理者溜進北市跨年會場　柯文哲：該罰就罰

▲▼柯文哲出席北市通路賣場「不含萊劑專區」正式上路記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席北市通路賣場「不含萊劑專區」正式上路記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府跨年晚會於1日凌晨落幕，根據市府統計，晚間人潮在晚間達到高峰，管制區內約2.1萬人，加上零星聚集的群眾，總計市府廣場周邊、信義區約有超過3.8萬人聚集。柯文哲證實，昨晚的跨年活動，還是有抓到自主管理者偷偷外出，「還是有啊，怎麼沒有？該罰就罰」；但關於人數部分，柯則打哈哈，「涉及國家機密，不要告訴你」。

柯文哲1日上午到量販店視察萊豬專區，受訪時被問到跨年約聚集2萬多人，是否有達到預期經濟效益？柯表示，其實跨年晚會最主要還是線上傳播，廣場可以塞的人數就是這樣，所以每年報什麼幾十萬人，那是指散在信義區附近的，真的那個廣場可以塞的人數差不多就是那樣。

柯文哲說，「要知道，昨天全世界還能辦跨年晚會的城市，真的沒有幾個地方」，但是這是台灣人民努力一整年的辛苦成果，國民還是蠻守法的，「你要他講說實名制，就乖乖帶身分證、掃QRCODE；叫他戴口罩，現場沒有一個人犯法。」

「我覺得整個台灣的科技…，至少在台北市的數位基礎建設是相當OK。」柯文哲指出，人進來都有實名制，甚至自主管理偷跑出來，馬上就被管制區裡面的電訊偵查，接著就撥簡訊、打電話給他了，提醒他已經脫離自主管理區域，請立刻回去。

媒體追問，昨天是否有發現自主管理者偷偷外出？柯文哲表示，「還是有啊，怎麼沒有，該罰就罰」；但關於人數部分，柯則打哈哈，「涉及國家機密，不要告訴你」。

至於之前懷疑綠營縣市集體改線上轉播有陰謀論？柯文哲說，自己也是專家，昨天早上討論，衛生局長黃世傑也說，就他的專業，其實他們幾個也都是醫生，「我們判斷，如果真的以防疫來講，危險的不是那種廣場上戴口罩的群眾，最危險的是餐廳裡面，桌菜、夜市，近距離一邊吃飯一邊大聲講話，感染率才危險」。

「如果真的要禁止廣場活動，那餐廳早就要先限制了。」柯文哲表示，自己是科學家，按照數學、按照證據在執政，因此自己不喜歡那種不理智的恐懼，「坦白講，如果真的要停掉廣場的跨年活動，那餐廳、夜市要先關，所以這是不理智的行為啦」。

柯文哲表示，很難跟大家講說市府是怎麼兵棋推演、怎麼計算，「我非常反對這種民粹政治，我們這種科學家跟這種民粹政治實在是格格不入」。至於新北市呼籲民間不要辦群聚活動，柯文哲認為，要看防護機制多少、有沒有遵守規則，「坦白講，我們坐捷運車廂密集度才高」。

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