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獨／義大跨年防疫距離1.5米沒用！「拉椅子」擠一起坐：比較high

▲▼《紫耀義大》跨年晚會現場。（圖／記者許宥孺攝）

▲《紫耀義大》跨年晚會現場，每張椅子間隔1.6米。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情仍持續影響，由義大世界主辦《2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會》縮小規模辦理，有條件開放民眾入場，現場嚴格採實名制並且須遵守相關防疫規定。《ETtoday新聞雲》記者在活動現場直擊，主辦單位擺出5000張椅子，每個座位間隔1.6公尺，但卻有不少入場民眾自行移動椅子，一群人窩在一塊，表示是為了取暖、比較high。

▲▼曾國城、徐凱希為義大世界跨年晚會主持人。（圖／記者許宥孺攝）

▲曾國城、徐凱希為義大世界跨年晚會主持人。（圖／義大世界提供）

義大世界表示，晚會全場根據房客及住戶人數估算，設置5000個座位，每個座位間隔1.6米，以確保民眾欣賞晚會的防疫安全距離，並配合中央流行疫情指揮中心的規定晚會全程配戴口罩、除了喝水外禁止飲食。入場民眾必須為義大皇家酒店、義大天悅飯店、義大遊樂世界跨年住房套裝專案之房客、義大別墅社區住戶（含義守大學及義大高中住宿師生）。

▲▼《紫耀義大》跨年晚會現場。（圖／記者許宥孺攝）

▲《紫耀義大》跨年晚會現場，民眾排隊量測額溫。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼《紫耀義大》跨年晚會現場。（圖／記者許宥孺攝）

▲《紫耀義大》跨年晚會現場，不少民眾拉椅子聚在一起坐。（圖／記者許宥孺攝）

記者觀察，民眾入場規定相當嚴格，第一關須確認是否持有入場券，第二關則是實名制登記，接下來還要酒精消毒和量額溫，完成以上關卡才能走進跨年會場。不過記者卻發現，晚會開始前，每張椅子原本應是間隔1.6米，但民眾陸續進場後，卻順手拉一張椅子，一群人聚在一塊坐。

女同學表示，已經是第5年到義大來跨年，記者詢問，這次遇到疫情是否有特別覺得不方便？原本短暫將口罩拿下的女同學在朋友的提醒下，才趕緊將口罩戴上，女同學說：「防疫期間，我還是照樣出門阿！我覺得沒關係！」被問到防疫期間還聚在一起，女同學則認為：「大家都很，聚在一起比較high！熟」另外則有女子認為，雖然防疫期間活動規定比較麻煩，但是人比較少，3個朋友坐在一起「比較溫暖」！

義大世界表示，由於入場民眾都是家人、朋友，也都是住在一起的房客，因此不會特別制止拉椅子的行為，但會加強呼籲。

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