雲林縣宣布2021虎尾升旗改直播　張麗善不出席跨年活動

▲雲林縣政府新聞處長廖淑玲表示，雲林縣政府今年並未主辦跨年活動，至於是否續辦仍由各主辦單位自行決定，但縣長與縣府首長都不會前往參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣出現首例英國新冠肺炎變種病毒株移入案例，各縣市政府紛紛加強防疫措施，雲林縣政府今（31）日上午10點宣佈，縣府協辦、虎尾主辦的2021元旦升旗與健走活動取消，當日預定發放餐盒將捐予縣內弱勢團體；縣內的民間團體與其他鄉鎮市的跨年晚會目前縣長決定不會參加，至於是否續辦仍由各主辦單位自行決定。

雲林縣政府新聞處長廖淑玲表示，雲林縣政府今年並未主辦跨年活動，主要縣內的民間團體與其他鄉鎮市的跨年晚會目前縣長決定不會參加，至於是否續辦仍由各主辦單位自行決定，縣長與縣府首長都不會前往參與，並要求確實做好相關的防疫措施。

廖淑玲說，站在縣府立場我們也不鼓勵外縣市的民眾來參與，針對元旦升旗典禮，縣府協辦、虎尾鎮公所主辦升旗健行活動，改為線上直播並不開放民眾入場，健走活動全部取消，至於健走活動原定要發放餐盒，屆時將把餐盒全數捐給縣內弱勢團體。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣府今年沒有舉辦跨年晚會，都是企業與鄉鎮所舉辦，基本上我們不鼓勵參加，可以線上直播，因為防疫優先，至於雲林縣政府與虎尾鎮公所舉辦的元旦升旗典禮會照常舉辦，我們也希望民眾透過直播一同參與，取消健走活動，至於原為大家準備的餐盒，將發放給縣內弱勢團體，讓他們一起享用早餐，基本上以防疫優先，而跨年晚會則由各主辦單位自行決定照常舉辦與否。





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