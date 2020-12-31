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雲林海線狂風猛吹　工廠伸縮大門「逃家」警忙翻

▲警員黃慶輝、楊子誼巡邏發現一處工廠自動式白鐵伸縮大門，因風勢強勁脫離軌道，一路滑到馬路上，員警見狀立即下車協助排狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警員黃慶輝、楊子誼巡邏發現一處工廠自動式白鐵伸縮大門，因風勢強勁脫離軌道，一路滑到馬路上，員警見狀立即下車協助排狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

寒流來襲夾帶強風，雲林海線鄉鎮除氣溫驟降外，狂風猛吹也讓不少民眾大喊受不了，深刻感受狂風威力。此波風勢從引發北港鎮多處路樹、招牌、電線桿倒塌，水林鄉大溝村也有馬路安全廣角鏡及工廠鐵門擋不了狂風被吹倒，基層員警忙得不可開交。

水林分駐所所長陳智偉指出，這波鋒面風勢強勁，空曠處連站好都有困難，昨日警員黃慶輝、楊子誼巡邏發現一處工廠自動式白鐵伸縮大門，因風勢強勁脫離軌道，一路滑到馬路上，員警見狀立即下車協助排狀況，並協助將鐵門固定以防再被強風吹出。

▲警員黃慶輝、楊子誼巡邏發現一處工廠自動式白鐵伸縮大門，因風勢強勁脫離軌道，一路滑到馬路上，員警見狀立即下車協助排狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲工廠自動式白鐵伸縮大門，因風勢強勁脫離軌道，一路滑到馬路上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，土厝派出所所長李龍柏、警員吳隆文夜間執行巡邏勤務時，發現一處道路安全廣角鏡被強風吹至幾乎分解，凸面鏡片脫離了框架、懸掛在外，搖搖欲墜，不止無法發揮功能，也威脅到用路人行車安全，2員立即做簡易排除，另通知水林鄉公所維修修復，保障用路人安全。

▲警員黃慶輝、楊子誼巡邏發現一處工廠自動式白鐵伸縮大門，因風勢強勁脫離軌道，一路滑到馬路上，員警見狀立即下車協助排狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲土厝派出所所長李龍柏、警員吳隆文執行巡邏勤務發現一處道路安全廣角鏡幾乎分解，2員立即做簡易排除保障用路人安全。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員黃慶輝、楊子誼巡邏發現一處工廠自動式白鐵伸縮大門，因風勢強勁脫離軌道，一路滑到馬路上，員警見狀立即下車協助排狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

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