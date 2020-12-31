2021雲林「High翻西螺跨年晚會」　取消民眾入場改線上直播

▲西螺鎮公所首度舉辦跨年晚會，因應防疫升溫，今日下午1點多緊急宣布改採現場直撥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年西螺鎮公所首度舉辦跨年晚會就邀請超強卡司，將於西螺大橋下西岸綠地打響西螺「音樂小鎮」名號，在台灣出現首例英國新冠肺炎變種病毒株移入案例，被打亂了步調，因應防疫升溫，今（31）日下午緊急宣布改採現場直播，原訂道路交通管制，西螺大橋封橋部分也取消，呼籲民眾切勿前往觀賞跨年晚會。

因應疫情升溫，西螺鎮公所配合中央疫情指揮中心，防範疫情嚴陣以待，「High翻西螺-2021跨年晚會」，今日上午公告除了取消原定旺螺市集，活動現場將設置管制入口，增設防疫消毒站,落實量測體溫，進行酒精消毒，場地除進行防疫消毒以外，並於現場實施紙本實名制。

下午西螺鎮公所緊急會議後，急轉彎，改以防疫優先原則，改採線上直播，原訂在彰化、雲林地方有線電視轉播部分則如期進行，而原訂道路交通管制，西螺大橋封橋部分也取消，西螺鎮公所呼籲，請民眾切勿到西螺大橋上、高灘地、河堤觀賞跨年晚會，造成民眾不便敬請大家見諒，希望大家可以安心做好防疫，迎接新的一年。



►Her今天推出「華陀扶元堂美人計燕窩雪蛤露」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林跨年卡司最強大在這裡 打造音樂小鎮邀民眾「High翻西螺」

►雲林縣宣布2021虎尾升旗改直播 張麗善不出席跨年活動

►倫敦之眼取消煙火秀...「輪射煙火」台灣有！劍湖山：成全球唯一

►嘉義縣市政府跨年晚會 取消民眾進場改線上直播