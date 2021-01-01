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2021劍湖山摩天輪三圓變色　跨年煙火人數創歷年新低

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2021年跨年以摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火慶祝35週年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2021年跨年以摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火慶祝35週年。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2021年跨年以摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火慶祝35週年，在加強防疫措施為前提照下常舉行跨年晚會，受疫情影響入園人數約5000多人，迎接2021年同時歡慶35週年，連3天跨年假期劍湖山世界煙火三連發，民眾齊聚幸福摩天輪下大聲呼喊倒數，揮別2020High迎2021年。

劍湖山世界迎接2021年，自2020年12月31日至2021年1月2日的跨年假期煙火將三連發，今夜跨年施放直徑160公尺摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火，逢35週年歡慶，於1月1日至2日晚上7點40分，於主題樂園的貓吉町廣場進行「35迎新煙火秀」，總秒數達935秒共1萬7千735發煙火歡度三天假期。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2021年跨年以摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火慶祝35週年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲全台獨創幸福摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火秀。（圖／記者蔡佩旻攝）

跨年煙火秀配合2021年35週年慶 以17735「一起慶35」作為煙火特色之一，打出六個波段的精彩煙火，包括開場以高空三環煙火與摩天輪主體的「環環相扣」、如同交響樂般的「空中變奏曲」、漫步3500公尺的煙花波浪、以高空微笑煙火作主軸的「喜迎35」，最後再以五顏六色的高空煙火，為劍湖山35週年的慶生派對劃下完美句號。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2021年跨年以摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火慶祝35週年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劍湖山世界2021年跨年煙火，閃耀雲林夜空。（圖／記者蔡佩旻攝）

舞台主場大團接連歡唱，結合雲林籍傑出藝人，趙敦毅將立方體結合現代舞熱力演出，彩色樂團以音樂喚起各年代記憶，Tizzy Bac樂團帶來鋼琴搖滾，唐貓樂團、Marz23用歌聲將跨年活動領上高潮；原子邦妮電子音樂療癒台下民眾揮別2020年的不愉快High迎2021年。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2021年跨年以摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火慶祝35週年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2021年跨年以摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火慶祝35週年。（圖／記者蔡佩旻攝）


 

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