安心亞麗寶陪跨年「呼呼」　入場1小時僅1千多人...體感5度太冷了

▲台中麗寶樂園跨年晚會，防疫滴水不漏。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中麗寶樂園跨年雙演唱會31日晚上9點開唱，演唱會安排由安心亞將可愛神曲《呼呼》改編成「華麗魅惑版」，搭配不一樣的服裝造型，陪民眾跨年倒數，麗寶為配合中央推出高規格防疫作為，將演唱會現場人數下修為3萬人以下，但6點開始入場1小時，僅有1千人，民眾不敵5度體感低溫，讓廣場顯得有些空曠。

盡管多個縣市因為疫情取消跨年晚會，改採線上直播，但台中麗寶仍然舉辦跨年雙演唱會，從今年最後一天唱到明年第一天，主辦單位配合中央推出高規格防疫，活動現場限制在3萬人以下，還有實聯制、量體溫、全程佩戴口罩、禁止飲食（補充水份除外），若不配合將不開放進入活動區域。

演唱會有兩處入口，各有工作人員要求民眾戴口罩、自動量測體溫及使用QR CODE填寫實聯制表單，防疫做得滴水不漏，不過，6點開放入場1小時，一處入口處6百多人，一處4百多人，現場民眾說，后里體感溫度只有5度，應該是太冷了，加上又不能吃熱食，才讓民眾寧願躲在家裡看直播，不願出門。

▲台中麗寶樂園跨年晚會，體感溫度只有5度。（圖／記者鄧木卿翻攝）

去年麗寶跨年晚會時，綜藝天王吳宗憲在台上演唱歌曲《笨小孩》時，1名大學生突然騎著機車衝上舞台，停在吳的身邊，吳轉頭發現後嚇了一大跳，但還是保持鎮定，笑著問朱男「你是來送外賣的嗎？」、「欸欸，怎麼會有這一段我不知道」，主辦單位為了這個哏，還特別在舞台上擺一輛機車。

今年沒有吳宗憲，改由安心亞陪大家倒數，安心亞為了2020年獨家「最後一唱」，將可愛神曲《呼呼》改編成「華麗魅惑版」，搭配不一樣的服裝造型，呈現給觀眾完全不一樣的感受，她說，超級不一樣的《呼呼》，只有在麗寶才看得到特別版。

除了安心亞之外，還有5566、江靜、吳卓源、陳芳語、Leo王和頑童等藝人，現場還規劃近6000發煙火秀，透過高密度設計融合最新施放方式，首度設計270度含觀眾視角的三大面景觀煙火，讓民眾感受璀璨煙火環繞的臨場震撼。

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