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台北市民湧入跨年晚會　帶毛小孩被擋…飼主怨：要發公告吧！

記者陳以昇／台北報導

2020年台北市跨年晚會31日下午3時開放民眾入場，雖然只要掃描QR Code上網登記或是出示身分證即可入場，大致上民眾反映相當方便，但現場仍出現一些小狀況，有民眾帶著寵物紅貴賓狗要進場卻被阻擋，抱怨「完全不知道」。

▲▼民眾湧入北市府跨年晚會，毛小孩被擋在外面，飼主怨應該要公告 。（圖／記者陳以昇攝）

▲民眾湧入北市府跨年晚會，毛小孩被擋在外面，飼主怨應該要公告 。（圖／記者陳以昇攝）

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2名路過的女子帶著寵物紅貴賓狗想要進入會場，好不容易排隊上網實名登記，卻被市府工作人員擋住「寵物不能進去喔」，2人只好原路折返，表示「完全不知道寵物不能進去，應該要公告吧，有一點小失望」。

▼民眾湧入北市府跨年晚會 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲▼民眾湧入北市府跨年晚會，毛小孩被擋在外面，飼主怨應該要公告 。（圖／記者陳以昇攝）

另一位民眾帶著2名小孩要進去，也被擋住，後來僅量測體溫，比對父母身份後放行，由於僅貼停車場，有民眾要去開車，也被擋在外面，身上又沒證件，只好在現場掃描QR Code上網實名登記。

但大部分民眾仍表示，整個動線規劃及入場過程相當順暢，實名制入場及體溫測量並不會影響他們參加跨年的興致，只要按照北市府規定，戴好口罩，現場只喝水不吃食物，就可以快樂跨年。

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▲▼民眾湧入北市府跨年晚會，毛小孩被擋在外面，飼主怨應該要公告 。（圖／記者陳以昇攝）

▼北市府用紅外線偵測體溫。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼民眾湧入北市府跨年晚會，毛小孩被擋在外面，飼主怨應該要公告 。（圖／記者陳以昇攝）

▼民眾湧入北市府跨年晚會。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼民眾湧入北市府跨年晚會，毛小孩被擋在外面，飼主怨應該要公告 。（圖／記者陳以昇攝）

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