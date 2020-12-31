台中麗寶跨年晚會照辦　限3萬人下午6點開放入場

▲麗寶元旦雙跨年照常舉行，睽違三年將綻放6000發煙火。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府宣布跨年活動改為線上直播，不開放民眾入場，台中大型跨年晚會僅剩麗寶確定照常舉辦。麗寶樂園渡假區表示，「台中麗寶跨年雙演唱會」配合中央公布「跨年等大型集會活動防疫五大原則」，演唱會活動現場人數下修，今日晚會活動現場限制在3萬人以下，31日晚間6點開放入場，入場民眾須實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食，若不配合將不開放進入活動區域。

假區指出，台中麗寶跨年雙演唱會最高僅開放3萬人進入活動管制範圍，於麗寶Outlet Mall前停車場設置管制區域，並規劃管制點，民眾得先完成實聯制填寫，量體溫、消毒雙手後才可進入管制範圍，且需全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食；若民眾為居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），也提醒不得參加活動，違反相關防疫規範者，責請衛生主管機關依法處理。

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此外，兩日開放入場時間也不同，12月31日晚間6點開放入場、1月1日傍晚5點開放入場，考量天氣寒冷，請民眾注意自身保暖，也歡迎民眾在線上收看。

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