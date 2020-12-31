開車駛入銀白仙境！「宜蘭台中交界」急凍0度...數公里路樹全染白

<br>

▲宜蘭台中交界處，往思源埡口方向已下成一片銀白世界。（圖／網友提供）

記者謝承恩／即時報導

受到負北極振盪影響，超強冷氣團南下發威，自30日冷空氣報到後，台灣各地高山陸續傳出下雪、下冰霰的消息！31日更有網友到南湖大山爬山跨年途中，發現宜蘭台中交界處，往思源埡口方向已下成一片銀白世界。沿途車輛行徑之處，路旁的兩側樹林全染上冰霰，猶如置身在夢幻森林秘境，雪白景致至少延伸數公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲箱型車往思源埡口方向，兩旁路樹全染上銀白，綿延數公里。（圖／網友提供）

▲思源埡口位於台中與宜蘭交界處，比武林農場海拔更高。（圖／記者謝承恩翻攝）

氣象局預報員劉沛滕表示，昨（30）日深夜到今日清晨，武陵農場溫度大約0.8、0.9度，思源埡口交界比武陵農場海拔還要高，但沒有氣象測站，預報員認為確實有下冰霰的可能。

▲宜蘭縣大同鄉南山部落半夜0時30分飄下冰霰。（圖／電影劇組《哈勇他們家》提供）

另外還有「台北電影獎」最佳導演陳潔瑤的第三部電影《哈勇他們家》劇組，在思源埡口南山部落開拍，在31日0點30分，迎來第一場雪，劇組人員看到外頭飄下白色冰霰，興奮的尖叫大喊「太扯了~」，還有勇伯只穿短袖就出來賞雪、趴趴走。

▲看到天空飄冰霰，還有勇伯興奮的只穿短袖就出來趴趴走。（圖／電影劇組《哈勇他們家》提供）

▲31日妝點宜蘭太平山森林遊樂區，宛若「夢幻銀白仙境」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

除了大同鄉外，宜蘭太平山也直擊到雪白的夢幻仙境！太平山森林遊樂區31日清晨溫度-5°C，但因為乾冷再加上濕度不夠，還未下雪，目前園區內的四周林木、木棧道等設施結上一層夢幻銀白霧淞，有如「夢幻銀白仙境」。太平山莊經理黃信偉表示，園區在6時45分許開園，將湧人大量遊客來欣賞美景。