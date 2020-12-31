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她想吹風「一點都不冷，說好台北7、8度呢？」　今晨冰番薯打臉了

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨全台凍成冰番薯。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流發威，一名女網友30日深夜10時多表示，「一點都不冷，台北到現在還在10度以上，說好的7、8度呢？」天氣風險公司總經理彭啟明還特地回覆，「還再降啊！」而台北氣象站今晨0時20分9.9度，寒流達標，今晨最低溫也下探7.6度。

彭啟明30日晚間10時在臉書發文提醒，有冷的感覺了嗎？30日到今跨年都是類似溫度，甚至還會再低一點啊！根據他貼出的氣溫觀測照，台北市區當時10度。

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她喊「一點都不冷，說好台北7、8度呢？」　今晨冰番薯打臉了。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲▼女網友留言。（圖／翻攝彭啟明臉書）

她喊「一點都不冷，說好台北7、8度呢？」　今晨冰番薯打臉了。（圖／翻攝彭啟明臉書）

對此，一名女網友10時8分在底下留言，「一點都不冷～台北到現在還在10度以上，說好的7、8度呢」、「不是預報今晚台北市會降到6度」、「預報6至9度，現在連寒流都沒摸到唷。」她10時49分又說，「在外面想吹風，可是連風都沒有欸，怎麼辦？」

當時彭啟明還特地留言，「還再降（溫）啊！」許多網友則說，「妳可以站在外頭吹風一小時以上，就可以知道冷不冷了」、「再晚一點，保證你冷到懷疑人生」、「您不冷就不冷呀，有人會比你冷就好。冷暖，不就是個數字。」

根據氣象局觀測，台北氣象站在今晨0時20分降到9.9度，達到寒流標準（台北站低於10度以下），今晨5時40分降到8度，6時10分更來到7.6度。對此，有網友則回覆原PO，「現在7度，妳那麼急喔？」

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