　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣很頑皮！一張圖看你家多凍　跨年夜再探底最低溫地區出爐

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲今晨各地低溫表現。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司表示，超強寒流！今天（31日）清晨嘉義以北全部下探10度以下。天氣風險總經理彭啟明則提醒，預計今晚到元旦清晨仍要注意輻射冷卻效應，冷空氣有時非常的頑皮，常會有意想不到的低溫值出現，不排除還有再降1、2度的機會。他也解釋這波寒流沒下雪的原因。

天氣風險在臉書貼出一張各地今晨低溫圖表示，今晨、今晚是這波寒流最冷的時候，全台灣氣溫都降很快，今晨平地最冷的地方出現在北海岸、淡水、桃園沿海一帶，台灣本島最北端的富貴角只有4.3度，大屯山、太平山都降至5年來的最低溫，顯示寒流本身強度非常強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險提醒，今一整天北部的氣溫都會在10度或10度以下徘徊；今晚各地因為輻射冷卻作用的加乘，還會再有一波低溫，且最低溫有可能會出現在西半部的內陸地區，例如台中、彰化、雲林、嘉義的市區，再次提醒戶外活動務必做好保暖！

▼今晨全台凍成冰番薯。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明則在臉書說，今晨台北測站跌到剩下7.6度，台北、新北市區不少地方也只有6、7度，中部以北平地低溫也只有5至7度，台中到嘉義7至10度，台南、高雄、屏東10至14度，這也是今年入冬以來最冷的一天。

彭啟明指出，很可惜，許多朋友期待的下雪，30日在北部陽明山及太平山都有到達降雪的大氣條件，但可惜水氣不足，太平山今天清晨只有零下5度，但也有顯著霧淞或結霜等現象；這波冷空氣除了在30日清晨前緣有些水氣外，在30日下午顯著轉乾，相對溼度降到百分之60以下，這是主要不下雪的原因。

彭啟明說，預計今白天北部回溫幅度較小，仍較為陰沉，北部中午高溫約10度上下，新竹、苗栗以南可以看到陽光，白天回溫會多一點，台中到彰化、雲林、南投今天在9至15度間，嘉義、台南約9至17度，高雄、屏東約11至20度間，東半部花蓮、台東8至13度，澎湖10至13度，有陽光時雖然較舒適，但一有風或是陰涼處，仍會感到涼意。

彭啟明提醒，預計今晚到元旦清晨仍要注意輻射冷卻效應，這降溫的程度就要依當時所在的環境，會有突然的變化，各地差異會很大，不排除還有再降1、2度的機會，「冷空氣有時非常的頑皮，常常會有意想不到的低溫值出現，提醒您要注意。」

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨是最冷時間點，但白天一整天、跨年夜和元旦清晨都滿冷，都是這波寒流的低溫時間；今晨中部以北和東北部低溫6至9度，南部9至12度，全台平地氣象站再創入冬新低溫。

官欣平提醒，今北部整天高溫不超過12度，約10至12度，花東13、14度，中南部16至19度；今入夜到元旦清晨因有些輻射冷卻，感受上和今清晨差不多，非常寒冷，低於10度範圍非常大，除了高屏之外。

►全台低溫特報，今晨至白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

【超強寒流！今晨嘉義以北全部下探10度以下】 今天清晨、今天晚間，是這波寒流最冷的時候。凌晨再一波急降溫，今天清晨嘉義以北全部下探10度以下，平地最冷的地方出現在北海岸-淡水-桃園沿海一帶，台灣本島最北端的富貴角只有4.3度，大屯山、太平...

天氣風險 WeatherRisk 發佈於 2020年12月30日 星期三
ET快訊
快訊／台北跨年照常舉辦！　柯文哲拍板
陽明山二子坪下冰霰了！　民眾手快凍僵：飄一些雪花了
快訊／台積再寫新天價！　帶動台股「站上14700點大關」創新
快訊／台灣染疫輸出+1！　上海爆第4例台人確診
女星開車沒油卡交流道　半夜人肉推車慘況曝！男友1通電話神救援
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冰淇淋精華不在本體！「這配件」讓妹子狂舔：說不出來的味道

台鐵「春節車票」搶票時程出爐！1/7起開搶　推北花200元優惠

變種病毒入侵台灣鎖國一個月！教育部急發函：境外生暫緩入境

台北市照辦跨年晚會　全台跨年變動一次看

中壢人妻騎車被頂一下！溜冰式貼地摔飛　氣揪凶手一看傻了

快訊／陽明山下冰霰了　民眾手快凍僵：飄一些雪花！一陣一陣的

冷空氣很頑皮！一張圖看你家多凍　跨年夜再探底最低溫地區出爐

出社會後一年回家5次　女兒看媽媽煮菜「1變化」掉淚：真的老了

元旦起鎖國1個月！　境外生群組陷恐慌：暫時不要離台

她想吹風「一點都不冷，說好台北7、8度呢？」　今晨冰番薯打臉了

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

冰淇淋精華不在本體！「這配件」讓妹子狂舔：說不出來的味道

台鐵「春節車票」搶票時程出爐！1/7起開搶　推北花200元優惠

變種病毒入侵台灣鎖國一個月！教育部急發函：境外生暫緩入境

台北市照辦跨年晚會　全台跨年變動一次看

中壢人妻騎車被頂一下！溜冰式貼地摔飛　氣揪凶手一看傻了

快訊／陽明山下冰霰了　民眾手快凍僵：飄一些雪花！一陣一陣的

冷空氣很頑皮！一張圖看你家多凍　跨年夜再探底最低溫地區出爐

出社會後一年回家5次　女兒看媽媽煮菜「1變化」掉淚：真的老了

元旦起鎖國1個月！　境外生群組陷恐慌：暫時不要離台

她想吹風「一點都不冷，說好台北7、8度呢？」　今晨冰番薯打臉了

英超又爆確診潮！3天出現2戰延期　官方卻不考慮暫停賽季

FOX體育台最後一天！2021年0時終止訊號　主播球評道別逼哭粉絲

冰淇淋精華不在本體！「這配件」讓妹子狂舔：說不出來的味道

曾在2019泰國公開賽奪冠　周天成再出征幸運地認真防疫

台鐵「春節車票」搶票時程出爐！1/7起開搶　推北花200元優惠

變種病毒入侵台灣鎖國一個月！教育部急發函：境外生暫緩入境

台北市照辦跨年晚會　全台跨年變動一次看

IBM願付近7億元和解金　了結FCC調查E-Rate案

今清晨僅0度！直擊宜蘭太平山結滿霧淞　山莊周邊銀白世界最夢幻

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

台灣後天起「鎖國」一個月！

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全台跨年停辦一次看！北市今早宣布

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

今晨4.3℃冰番薯！跨年夜再探底　全台最凍時間點出爐

不斷更新／31日桃竹宜部分校停課

元旦新制3大類變革一次看！鎖國一個月、買機車變貴了

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

新竹縣4校31日只上半天　另公布停課條件

更多熱門

相關新聞

宜蘭太平山結滿霧淞　變身銀白世界

宜蘭太平山結滿霧淞　變身銀白世界

入冬最強寒流來襲雖然未下雪，但受到低溫影響，宜蘭太平山仍結滿霧淞，燦星旅遊導遊表示，今（31日）清晨整座太平山已變身銀白世界，尤其是太平山莊周邊，可看到樹梢結滿厚厚霧淞，浪白雪國世界讓旅客直呼好浪漫。

嘉義縣市政府跨年晚會改線上直播

嘉義縣市政府跨年晚會改線上直播

陽明山下冰霰　民眾：飄一些雪花了！一陣一陣的

陽明山下冰霰　民眾：飄一些雪花了！一陣一陣的

她喊「一點都不冷，說好7、8度呢」　今晨冰番薯打臉了

她喊「一點都不冷，說好7、8度呢」　今晨冰番薯打臉了

台東向陽派出所「驚喜降冰霰」　屋頂覆蓋白薄冰

台東向陽派出所「驚喜降冰霰」　屋頂覆蓋白薄冰

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明寒流跨年

讀者迴響

熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

台灣後天起「鎖國」一個月！

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

好市多超神羽絨外套曝光　價格驚呆網友

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面