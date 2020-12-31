冷空氣很頑皮！一張圖看你家多凍　跨年夜再探底最低溫地區出爐

▲今晨各地低溫表現。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司表示，超強寒流！今天（31日）清晨嘉義以北全部下探10度以下。天氣風險總經理彭啟明則提醒，預計今晚到元旦清晨仍要注意輻射冷卻效應，冷空氣有時非常的頑皮，常會有意想不到的低溫值出現，不排除還有再降1、2度的機會。他也解釋這波寒流沒下雪的原因。

天氣風險在臉書貼出一張各地今晨低溫圖表示，今晨、今晚是這波寒流最冷的時候，全台灣氣溫都降很快，今晨平地最冷的地方出現在北海岸、淡水、桃園沿海一帶，台灣本島最北端的富貴角只有4.3度，大屯山、太平山都降至5年來的最低溫，顯示寒流本身強度非常強。

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天氣風險提醒，今一整天北部的氣溫都會在10度或10度以下徘徊；今晚各地因為輻射冷卻作用的加乘，還會再有一波低溫，且最低溫有可能會出現在西半部的內陸地區，例如台中、彰化、雲林、嘉義的市區，再次提醒戶外活動務必做好保暖！

▼今晨全台凍成冰番薯。（圖／氣象局）

彭啟明則在臉書說，今晨台北測站跌到剩下7.6度，台北、新北市區不少地方也只有6、7度，中部以北平地低溫也只有5至7度，台中到嘉義7至10度，台南、高雄、屏東10至14度，這也是今年入冬以來最冷的一天。

彭啟明指出，很可惜，許多朋友期待的下雪，30日在北部陽明山及太平山都有到達降雪的大氣條件，但可惜水氣不足，太平山今天清晨只有零下5度，但也有顯著霧淞或結霜等現象；這波冷空氣除了在30日清晨前緣有些水氣外，在30日下午顯著轉乾，相對溼度降到百分之60以下，這是主要不下雪的原因。

彭啟明說，預計今白天北部回溫幅度較小，仍較為陰沉，北部中午高溫約10度上下，新竹、苗栗以南可以看到陽光，白天回溫會多一點，台中到彰化、雲林、南投今天在9至15度間，嘉義、台南約9至17度，高雄、屏東約11至20度間，東半部花蓮、台東8至13度，澎湖10至13度，有陽光時雖然較舒適，但一有風或是陰涼處，仍會感到涼意。

彭啟明提醒，預計今晚到元旦清晨仍要注意輻射冷卻效應，這降溫的程度就要依當時所在的環境，會有突然的變化，各地差異會很大，不排除還有再降1、2度的機會，「冷空氣有時非常的頑皮，常常會有意想不到的低溫值出現，提醒您要注意。」

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨是最冷時間點，但白天一整天、跨年夜和元旦清晨都滿冷，都是這波寒流的低溫時間；今晨中部以北和東北部低溫6至9度，南部9至12度，全台平地氣象站再創入冬新低溫。

官欣平提醒，今北部整天高溫不超過12度，約10至12度，花東13、14度，中南部16至19度；今入夜到元旦清晨因有些輻射冷卻，感受上和今清晨差不多，非常寒冷，低於10度範圍非常大，除了高屏之外。

►全台低溫特報，今晨至白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。