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太平山-6.2℃比玉山還低原因曝　全台今晨都10度↓跨年夜恐更冷

天氣圖。（圖／氣象局）

▲寒流將影響到元旦，請民眾做好禦寒工作。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（31日）清晨太平山氣溫比高海拔的玉山、合歡山還低，顯示這波寒流的特殊之處，其最冷空氣是集中在1000至2000公尺的高度。他提醒，今寒流冷空氣最強，天氣寒冷。天氣風險公司分析師吳聖宇則提醒，今晚注意輻射冷卻效應引發的低溫，有更低的可能性。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨截至5時，大屯山及太平山最低氣溫則分別降至零下4.0度及零下5.4度，雖在雲霧中，但雲層薄、水氣不足，漸失飄雪條件；不過，因氣溫極低，仍可觀察到不常見的霧淞、結冰等現象。根據氣象局觀測，太平山今晨5時50分已降到零下6.2度。

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吳德榮說，今晨截至5時，北台灣平地最低氣溫已降至5度左右（新北石門區5.0度，桃園楊梅區6.0度），台北市降至7度（北投區7.3度）；其他各地區的平地最低溫則降至：中部7度（台中清水區7.2度），南部10度（台南學甲區9.5度），東部8度（宜蘭羅東鎮8.1度）。

▼截至今晨6時40分，平地最低溫前10名。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今冷空氣最強，天氣寒冷，各地平地氣溫：北部5至10度，中部6至15度，南部8至17度，東部7至13度。

吳德榮表示，元旦晨嘉義以北局部地區，因冷空氣及「輻射冷卻」效應，平地最低仍可降至5度左右，全台除恆春半島外，各地區平地最低氣溫仍在10度以下；元旦白天起至周日，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，但因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。

吳德榮指出，今起至周六大台北多雲、桃園以南晴朗穩定，北海岸及東半部則為多雲偶有零星短暫雨的機率，周日各地晴朗穩定的天氣；因此，今西半部送「最後夕陽」活動天氣是理想的；元旦清晨東半部迎曙光、日出的活動，大部分地區還算理想，有些地區則略受干擾，但參加活動一定要記得保暖。

吳德榮說，下周一下一波鋒面接近，水氣增多；下周二、下周三鋒面影響、另一股冷空氣南下，強度及時間模式仍在調整中，應持續觀察。

▼今晨全台急凍成冰番薯。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇在臉書表示，清晨低溫速報，局屬站淡水6.6度、基隆7.7度、台北7.8度、板橋8.0度，中北部其他自動站低溫普遍在5至7度間，今晚注意輻射冷卻效應引發的低溫，有更低的可能性。

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨是最冷時間點，但白天一整天、跨年夜和元旦清晨都滿冷，都是這波寒流的低溫時間；今晨中部以北和東北部低溫6至9度，南部9至12度，全台平地氣象站再創入冬新低溫。

官欣平提醒，今北部整天高溫不超過12度，約10至12度，花東13、14度，中南部16至19度；今入夜到元旦清晨因有些輻射冷卻，感受上和今清晨差不多，非常寒冷，低於10度範圍非常大，除了高屏之外。

►全台低溫特報，今晨至白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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