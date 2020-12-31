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今晨4.3℃「冰番薯」！寒流達標跨年夜再探底　全台最凍時間點曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨全台急凍成冰番薯。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流達標，全台冰番薯！中央氣象局觀測，今天（31日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的4.3度。氣象局預報員官欣平提醒，今晨是最冷時間點，但跨年夜到元旦清晨因有些輻射冷卻作用，感受和今晨差不多，依舊非常寒冷。災害預報士、天氣風險公司總監賈新興則表示，今晨是北部最冷時，中南部最冷的時候是今深夜至元旦清晨。

►全台低溫特報，今晨至白天低溫區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼全台低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局除對全台發布「低溫特報」，也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨是最冷時間點，但白天一整天、跨年夜和元旦清晨都滿冷，都是這波寒流的低溫時間；今晨中部以北和東北部低溫6至9度，南部9至12度，全台平地氣象站再創入冬新低溫。氣象局觀測，台北氣象站在今晨0時20分降到9.9度，達到寒流標準（台北站低於10度以下），目前已降到7.9度。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平提醒，今北部整天高溫不超過12度，約10至12度，花東13、14度，中南部16至19度；水氣比較少，偏向大台北和東半部有局部短暫雨，西半部則沒那麼濕，大部分地區天氣不錯、多雲到晴偏乾冷；但山區高度較高仍有水氣，中南部部分山區有飄雨，但無降雪回報，因比較冷一點，不排除地面結霜，開車要注意輪胎打滑。

官欣平說，今入夜到元旦清晨因有些輻射冷卻，感受上和今清晨差不多，非常寒冷，低於10度範圍非常大，除了高屏之外；元旦白天溫度有點回升，北部15、16度還是算冷，周六回到17至19度，周日能接近20度。

官欣平表示，周六東北部要留意局部較大雨勢，之後偏迎風面北部、東半部和恆春半島降雨，而北部越往基隆北海岸和大台北山區降雨機率稍微再高一點；下周一、下周二東北季風增強，但溫度都比現在溫暖。賈新興則在臉書提醒，30日深夜至今清晨是北部最冷的時候，中南部最冷的時候是今深夜至元旦清晨。

▼寒流來襲，各地急凍。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

#再看一次 今天的降溫 ㄟㄟㄟ 低溫的時間長 要留意保暖 使用瓦斯熱水器 要通風 水氣乾的比預期快 太平山和拉拉山 就看今夜至明晨了 氣溫還要再降 今天深夜至明天清晨 是北部最冷的時候 中南部最冷的時候 是明天深夜至元旦的清晨

賈新興發佈於 2020年12月30日 星期三
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