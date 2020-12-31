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嘉義縣市政府跨年晚會　取消民眾進場改線上直播

▲嘉義縣市政府取消跨年晚會民眾進場。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣市政府取消跨年晚會民眾進場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎疫情，考量民眾健康及減少群聚效應，嘉義縣市政府相繼宣布跨年晚會取消民眾進長。嘉義市跨年晚會取消民眾進場將改線上直播，嘉義縣「2021年阿里山日出音樂會」也改以線上直播及電視轉播模式進行，現場不開訪民眾進場。

▲嘉義縣市政府取消跨年晚會民眾進場。（圖／記者翁伊森翻攝）

●嘉義市迎接2021全嘉藝起來晚會活動線上直播資訊：

19:00 YouTube頻道全程直播
1.https://www.youtube.com/watch?v=u6Nr9Ur0wkU
2.勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書https://www.facebook.com/1314ichiayi/
3.19:00 迎接2021全嘉藝起來跨年晚會facebook粉絲專頁
https://www.facebook.com/Chiayirock2020/

嘉義縣阿里山日出音樂會 連結:

四季線上 https://www.4gtv.tv/

FB
慢遊嘉義 https://pse.is/3b3gsb
翁章梁 Weng Chang-Liang (手動確認)
嘉義縣⽂化觀光局 https://pse.is/3bjrxn
阿里山日出印象音樂會 https://pse.is/3aeqmd

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