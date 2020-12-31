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台北101煙火「私密景點」一次看！　彩虹河濱公園絕佳位置被推爆

▲象山步道6處拍攝點。（圖／大地處提供）

▲象山為近距離賞煙火的戶外去處，包含攝手平台、六巨石、攝影平台等6處。（圖／大地處提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（31）晚跨年夜不少民眾期待台北101煙火大秀，至於哪裡能夠清楚觀賞，除了北市府廣場，其實還有不少私密景點，其中象山步道沿線設置了許多平台，讓民眾可以上山觀看煙火。此外，多個河濱公園也是防疫時期的最佳觀賞點。

▲象山步道6處拍攝點。（圖／大地處提供）

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▲101跨年煙火施放時間總長維持300秒。（圖／大地處提供）

大地工程處科長陳彥成表示，台北101跨年煙火「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，今年施放時間總長維持300秒，將會有1.6萬發煙火點亮夜空，其中6處象山賞煙火景點，分別是攝手平台、六巨石、攝影平台、超然亭、煙火平台、永春崗平台等，都值得推薦。

▲象山步道6處拍攝點。（圖／大地處提供）

▲象山步道6處拍攝點。（圖／大地處提供）

陳彥成指出，跨年有交通管制，建議提早出發並且多加利用捷運、公車或YouBike等大眾運輸工具，搭乘捷運的朋友可以到搭到象山站，由2號出口跟著步道指向牌步行經過象山公園後上山，或是騎乘YouBike，可以停在象山公園周邊的YouBike站。

除了象山外，水利處也提供了平地觀賞煙火的地點。副處長吳秋香表示，像是彩虹河濱公園、美堤河濱公園和觀山等河濱公園，都是不錯的地點，四周都沒有遮蔽物，地點又寬敞，防疫期間民眾也可以考慮河濱公園。

不過民眾要注意，由於冬天容易吹東北季風，觀賞煙火的位置，應以101的東北或北方為優先，彩虹河濱公園位於台北101北北東方，正是絕佳位置，不易因煙霧遮蔽煙火視覺效果。

另外，位於捷運麟光站附近的「黎和生態公園」為私房景點，其今年8月剛落成，偌大而空曠的佔地設立一處景觀平台，除了可以一覽捷運呼嘯而過，也看得到台北101的倩影。

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