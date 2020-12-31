「跨年晚會像等颱風假」　5直轄市打臉陳時中！他要柯文哲別撐了

▲台北市長柯文哲將在今上午10時宣布台北市是否照常舉辦跨年活動。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣出現首例英國新冠肺炎變種病毒株移入案例，基隆市、桃園市、台中市等8縣市改線上直播，屏東縣今天（31日）凌晨則決定延期舉行，龍磐迎曙光也停辦。對此，資深媒體人羅友志表示，台北市長柯文哲「不要撐了，真的！如果是放颱風假，早就被罵翻了。」目前五都的跨年晚會都改成線上直播。

羅友志30日在「羅友志 友話直說」臉書說，他一位好友媒體人這樣形容，「今年跨年晚會，好像在等放颱風假」。他也列出六都的跨年晚會最新舉辦進度：

台北市-今早宣布。

新北市-最早，耶誕城熄燈、跨年線上直播，超果決！

桃園市-30日下午4點說要辦，晚上8點改口說有歌手，線上直播。

台中市-30日晚間8點宣布跨年線上直播。

台南市-30日晚間8點宣布取消活動，線上直播。

高雄市-大陸無人機，飛好飛滿，管制人數（晚間快10點宣布線上直播）。

羅友志說，目前4位直轄市長打臉陳時中，「柯文哲，不要撐了，真的！如果是放颱風假，早就被罵翻了」，地方才是真正超前部署。若加上深夜宣布的高雄市，五都都改成線上直播。柯文哲將在今上午10時宣布台北市是否照常舉辦跨年活動。

▼今晚就是跨年夜，圖為2021台北101煙火模擬圖 。（圖／台北101提供）

以下跨年活動各縣市停辦資訊：

【北部地區】

基隆市：市府的跨年活動依照原定流程進行，煙火照常施放，取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行。

台北市：31日上午宣布。

新北市：「新北歡樂耶誕城」30日提前閉城，晚間10時最後一場。

桃園市：跨年活動、元旦升旗依照原定流程進行，但取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行。

新竹市：元旦升旗改直播。

新竹縣：跨年晚會、元旦升旗皆如期舉行，參與民眾應全程戴口罩，禁止飲食。

苗栗縣：照常舉辦元旦升旗及摸彩活動。

【中部地區】

台中市：台中31日跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改線上直播。

彰化縣：彰化市跨年晚會改為線上直播，取消民眾進場，所有的摸彩品採線上摸彩。

南投縣：跨年晚會照常舉行，若疫情擴大，縣府將在31日上午做出最後決定。

雲林縣：跨年活動如期舉行，主辦單位會要求民眾戴口罩、加強防疫措施。

嘉義縣：阿里山跨年活動改直播。

嘉義市：提升防疫等級，跨年晚會取消民眾入場，改採線上直播。

【南部地區】

台南市：31日台南好Young跨年晚會，改為全程線上直播，全程不開放民眾入場。

高雄市：跨百光年、元旦升旗典禮縮小規模，均取消民眾入場。義大跨年晚會也改為線上直播。

屏東縣：跨年延期舉行，後續視疫情再決定復辦日期，龍磐迎曙光也停辦。

▲台北市跨年晚會每年總是吸引大批民眾參加。（圖／資料照）



▲台中市長盧秀燕呼籲民眾盡量在家裡看跨年晚會直播。（圖／台中市政府提供）



【東部地區】

宜蘭縣：羅東跨年晚會改採直播，取消元旦升旗健走；宜蘭市跨年活動照辦。

花蓮縣：跨年演唱會如期舉行，但考量到人潮眾多，參與民眾務必戴口罩。

台東縣：張惠妹跨年演唱會如期舉行，縣府會與指揮中心保持密切聯繫，如有最新消息，會主動發布訊息。

【離島地區】

澎湖縣：跨年晚會如期舉行，會要求參與民眾量體溫、手部消毒以及戴口罩。

連江縣：跨年晚會如期舉行，但居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，以及有呼吸道症狀、發燒等疑似症狀的民眾不要參加活動，可以在家看電視或網路直播。

金門縣：跨年晚會如期舉行，室內活動採「實聯制登記」，禁止販售無座位票。參與民眾全程禁止飲食（喝水除外）、保持手機開機，同時也要戴好口罩、勤洗手。