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屏東凌晨宣布跨年延期！　12縣市緊急宣布跨年變動

▲▼台北101跨年煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲大多數網友建議停辦跨年活動，或改為線上直播。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣出現首例英國新冠肺炎變種病毒株移入案例，基隆市、桃園市、台中市等8縣市改線上直播，屏東則凌晨則決定延期舉行，龍磐迎曙光也停辦。《ETtoday新聞雲》整理各縣市跨年活動懶人包，眾所矚目的台北市政府跨年晚會，則在今天上午10時宣布。

▲▼台北市商業會「未來論壇–健康永續．智識創新」ECCARE郭恆志執行長 台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲柯文哲將在31日上午10時宣布台北市是否照常舉辦跨年活動。（圖／記者屠惠剛攝）

以下跨年活動各縣市停辦資訊：

【北部地區】

基隆市市府的跨年活動依照原定流程進行，煙火照常施放，取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行。

台北市：31日上午宣布。

新北市：「新北歡樂耶誕城」30日提前閉城，晚間10時最後一場。

桃園市跨年活動、元旦升旗依照原定流程進行，但取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行。

新竹市：元旦升旗改直播。

新竹縣：跨年晚會、元旦升旗皆如期舉行，參與民眾應全程戴口罩，禁止飲食。

苗栗縣：照常舉辦元旦升旗及摸彩活動。

【中部地區】

台中市台中31日跨年晚會水湳中央公園場改為線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改線上直播。

彰化縣：彰化市跨年晚會改為線上直播，取消民眾進場，所有的摸彩品採線上摸彩。

南投縣：跨年晚會照常舉行，若疫情擴大，縣府將在31日上午做出最後決定。

雲林縣：跨年活動如期舉行，主辦單位會要求民眾戴口罩、加強防疫措施。

嘉義縣：阿里山跨年活動改直播。

嘉義市提升防疫等級，跨年晚會取消民眾入場，改採線上直播。

【南部地區】

台南市31日台南好Young跨年晚會，改為全程線上直播，全程不開放民眾入場。

高雄市：跨百光年、元旦升旗典禮縮小規模，均取消民眾入場。義大跨年晚會也改為線上直播。

屏東縣：跨年延期舉行，後續視疫情再決定復辦日期，龍磐迎曙光也停辦。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

▲台北2019跨年晚會湧進數十萬人。（圖／資料照）

▲盧秀燕呼籲民眾盡量在家裡看跨年晚會直播。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕呼籲民眾盡量在家裡看跨年晚會直播。（圖／台中市政府提供）

【東部地區】

宜蘭縣：羅東跨年晚會改採直播，取消元旦升旗健走；宜蘭市跨年活動照辦。

花蓮縣：跨年演唱會如期舉行，但考量到人潮眾多，參與民眾務必佩戴口罩。

台東縣：張惠妹跨年演唱會如期舉行，縣府會與指揮中心保持密切聯繫，如有最新消息，會主動發布訊息。

【離島地區】

澎湖縣：跨年晚會如期舉行，會要求參與民眾量體溫、手部消毒以及戴口罩。

連江縣：跨年晚會如期舉行，但居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，以及有呼吸道症狀、發燒等疑似症狀的民眾不要參加活動，可以在家看電視或網路直播。

金門縣：跨年晚會如期舉行，室內活動採「實聯制登記」，禁止販售無座位票。參與民眾全程禁止飲食（喝水除外）、保持手機開機，同時也要戴好口罩、勤洗手。

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