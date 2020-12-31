苗博雅3點質疑「台北跨年」防疫措施：居檢外出8萬人大海撈針

▲全國11縣市30日晚間緊急宣布取消民眾入場，台北跨年則是31日上午才會宣布。（圖／台北市府觀傳局提供）



記者林彥臣／綜合報導

台灣在跨年前夕再度出現新冠肺炎本土病例，加上首例變種病毒移入，30日晚間全國已有11縣市緊急宣布跨年晚會取消民眾進場，最受矚目的台北市跨年晚會，則是31日上午才會宣布結果。台北市議員苗博雅30日就在議會中，質詢跨年防疫措施，並且在臉書上整理出3大質疑。

苗博雅提出的第一個質疑，市府設置三個管制點，要求掃描身分證或台北碼。

這樣的措施能否在入口處有效過濾居家檢疫偷跑者，即時謝絕入場？答案是「不行」，因為系統沒有介接。

苗博雅第二個質疑，指揮中心早就公告，14天居家檢疫者，以及居檢期滿後7日自主健康管理者，「都不行」參加跨年晚會，三個入口管制點，實施入場登記時，能否辨識「自主健康管理」者，即時謝絕入場？答案是「不行」，因為系統資料沒有介接，且居檢期滿後，可以自由出門，警察局和民政局系統都不再管制。

▲苗博雅日前在議會中，質詢跨年晚會是否開放民眾入場的問題。（圖／翻攝自苗博雅臉書）



苗博雅第三個質疑，如果有居家檢疫者或7天自主健康管理者違反規定進入跨年晚會會場，如何處理？答案是，居檢外出者，指揮中心會在其手機訊號離家後就通知警察局，但若沒有即時找到人，讓他進入跨年晚會會場後，「就只能在八萬人中大海撈針」。

另外，自主健康管理者，因可以外出（只是不能去跨年晚會），出門後沒有任何單位會接到通知。直到其進入跨年晚會會場，電信公司會發簡訊給他。但政府若想即時找人，還是等於在八萬人中大海撈針。

▲苗博雅質疑，如果有居家檢疫者進入跨年會場，就是「8萬人大海撈針」。（圖／台北市府觀傳局提供）



苗博雅強調，市府目前的措施，都是「防君子不防小人」，但防疫最怕違規者造成破口，以目前的部署，無法有效防範有居家檢疫或自主健康管理者違規入場，若沒辦法解決這個問題，堅持舉辦活動，還鼓勵民眾參加，是相當不負責任的行為，「防疫不能賭運氣，台北政府跨年晚會，我認為應改為網路與電視直播」。

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