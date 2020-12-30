才發布蔡英文民調…「節目遽然停播」　游盈隆吐心聲：心情淡然

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣民意基金會日前公布最新民調指出，總統蔡英文第二任期施政蜜月期已結束，遭總統府回應「執政團隊沒有假期，更不可能有蜜月期」，游盈隆則反擊總統府「太無釐頭、太沒知識」；未料，雙方交火1日後，游盈隆30日在臉書自爆，他在民視主持的節目於今日收播，有媒體猜測，疑似與民調有關。

游盈隆在臉書表示，「今天是2020年12月30日，也是民視《台灣民意》這個節目最後一集播出的日子。」他說，《台灣民意》自2017年2月開播以來，已經3年又11個月，每個禮拜一集，最後一集是192集，早上剛播完，實在不簡單。

游盈隆感嘆，「節目遽然停播，我的心情淡然」，沒有不愉快，有的只是感謝；感謝民視全體辛苦的工作人員，「天下無不散的宴席」，並引述英國最有名氣的首相邱吉爾說，「酒店打烊，我就走人」，他大讚「說的好，我喜歡就此帥氣的離去，不留下任何遺憾。」

游盈隆節目無預警停播引發議論，根據《周刊王》報導指出，有立委私下表示，電視台節目製播有其原則，為何停播應該由電視台出面說明，但過去也有一些節目被腰斬，電視台也沒有說明理由，所以外界不必過度臆測。但在立院萊豬表決跑票事件發生後，目前黨內氣氛有點緊繃，難以保證游盈隆的節目停播是否與政治壓力完全無關，只能先靜觀其變。

台灣民意基金會29日公布最新民調，總統蔡英文滿意度52.8%，不滿意度36.3%，相較於上個月，滿意度減少2.4個百分點，不滿意度增加5.2個百分點。台灣民意基金會認為，蔡英文領導國家的方式獲半數台灣人民的認可，但聲望下滑，顯示蔡英文第二任期蜜月期結束。

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