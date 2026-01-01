回顧2025年施政成果　賴清德：沒有因為時政紛擾而故步自封

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（1日）發表元旦新年談話。賴清德首先回顧過去一年達成的政績，包括經濟成長率創下15年來新高、連續10年調升基本工資、「福衛八號」齊柏林衛星運行、桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用等，以及成立「癌症新藥基金」、提早5年達成WHO設定的消除C型肝炎目標。賴強調，「我們沒有因為國際局勢動盪，躊躇不前；更沒有因為時政紛擾，而故步自封」。

▲總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者黃克翔攝）



賴清德說，新的一年，是嶄新的開始。當第一道曙光照亮台灣，無論過去多麼充滿挑戰，大家都懷抱希望，勇往直前。賴說，回首過去，感謝人民團結成就，過去一年，世界局勢充滿震盪——全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高。我們也經歷了幾場天災，和令人痛心的社會事件，考驗著我們的社會韌性、危機意識和全民團結。



「不過，面對這些考驗，台灣人民沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。」賴清德說，過去一年，台灣的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%；台股指數，更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄。失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。

另外，政府幫軍公教加薪，也連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元，調漲至今年的2萬9千5百元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。



除了經濟的亮眼表現，台灣的「福衛八號」齊柏林衛星，已在太空中運行；桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用，也象徵台灣以嶄新門面，擁抱世界。海巡多艘國造的巡防艦也交艦成軍，在海上守護國人安全。歷經40年等待的國際級建設「淡江大橋」，終於也完成主橋段合龍，今年就要全線通車，不僅打通北部重要交通樞紐，也讓台灣再次以國際級的建設躍上世界舞台。

賴清德強調，從海洋到太空，從家門到國門，國人用行動證明，只要堅定、團結，沒有台灣人到不了的地方、也沒有無法達成的成就。這些亮眼的成績屬於每一位台灣人民。



接著賴清德說，他也沒有忘記在追求發展外，更要落實照顧，投資未來。國人的健康，始終是他從行醫到從政的使命。因此，推動「健康台灣深耕計畫」，也成立了百億規模的「癌症新藥基金」；去年，更提早5年達成WHO設定的消除C型肝炎的目標，這也是國際有目共睹的公衛成就。



賴清德提到，去年更成立「運動部」，投入超過248億預算，讓國家成為選手的後盾，也厚植全民運動，競技運動以及職業運動，讓國人更健康，國家更強，世界擁抱台灣。而政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，也已扶持許多優秀的台灣青年到世界各地追夢，讓台灣在世界上發光發熱。

賴清德強調，過去一年，即使挑戰不斷，國人都逐一克服了，「我們沒有因為國際局勢動盪，躊躇不前；更沒有因為時政紛擾，而故步自封」。