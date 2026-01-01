余家昶悼念牆明中午拆　北捷做590張A4留言、花束送往告別式

▲北捷M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北車站、北捷中山站外12月19日發生無差別攻擊事件，57歲余家昶在北車第一時間攔阻犯嫌張文，打亂其計畫讓傷亡沒有擴大，卻因傷勢過重不幸喪命，其捨身行為令全台民眾動容。為讓民眾表達追思，北捷於台北車站B1層設置暫時性悼念牆，並宣布配合余先生告別式籌辦，實體獻花與留言將受理至明（2日）中午12時止，但線上留言區仍持續開放，直到告別式結束為止。

▲民眾前往M7出口獻花留言致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者黃彥傑攝）

台北捷運公司表示，這段期間民眾張貼或放置的留言貼或卡片，車站人員每日都在收班後分區取下，逐張黏貼製版，並且掃描拍照後保存，共計製作約590張A4紙卡。

北捷指出，2日下午，余先生告別式的籌辦單位，將派員將悼念牆現場的留言貼和花束運載到會場布置，捷運公司整理的約590張A4紙卡和物品，也將交付給儀式籌辦單位。至於民眾表達心意留在現場的食品和飲料，因考慮食安問題，將由本公司代為銷毀。

北捷說，對於民眾表達心意物品的處理方式，都已經和余先生家屬商談，並遵照家屬的意願。同時家屬亦請捷運公司代為表達，希望大家尊重家屬想保有隱私、不要曝光的心願。



▲民眾自發性前往台北車站M7出口附近，獻花悼念余家昶。（圖／記者許凱彰攝）