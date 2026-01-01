盼新年新政局　卓榮泰承諾：反年改案依釋憲結果「該怎麼辦就怎麼辦」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（1日）在臉書提出新年4望，包括總預算、1.25兆軍購、行政院版《財政收支劃分法》儘速付委審議，中選會新人事案也請立院儘速行使同意權。另外，「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」、公教人員退休等相關法律，「憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦」。

卓榮泰今在臉書表示，2026 第一道曙光 ，迎接全新的力量。清晨，前往總統府元旦升旗典禮的車上，心中不停的禱念，首先，仍是感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

另外，卓榮泰也許下新年願望。第一，今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議。第二，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議。第三，行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議。第四，中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

接著卓榮泰也針對年後的政局允諾，軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休等相關法律，「憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦」。

至於老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶等，卓榮泰說，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

卓榮泰表示，有願望、有允諾，更有拜託。希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。新的一年、新的合作；新的一年、全速前進，祝中華民國台灣 2350萬國人，榮耀、自信、國富、民安。