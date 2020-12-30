蔡英文特任表姊夫升官　馬英九：如果是我不會圈選

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文特任表姊林美珠的夫婿吳明鴻接任最高行政法院院長，引發爭議。對此，前總統馬英九狠酸，看總統對於瓜田李下的看法。

現任最高行政法院院長藍獻林將年滿70歲，蔡英文25日依法准其退職，並特任最高行庭長吳明鴻接任，不過，吳明鴻是蔡英文的表姊夫，這項人事令引發議論。

馬英九29日下午出席前國安會秘書長胡為真新書發表會「疾風勁草：胡宗南與國軍在大陸的最後戰役」。針對蔡英文特任吳明鴻接掌最高行政法院院長，馬英九會前受訪表示，主要是看總統對於所謂「瓜田李下」的看法是怎麼樣，總統應該去考慮這個問題，「如果是我的話，是不會圈選的」。

有關吳明鴻人事案，總統府發言人張惇涵26日說明，司法院的相關人事任用，總統府尊重司法院的決定，必須資歷、經歷與專業兼任；至於新任的最高行政法院院長人選，由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。

另外，司法院也澄清部分媒體報導。司法院指出，由於藍獻林即將屆齡，司法院本於適才適所的考量，經多方徵詢、斟酌後，向總統府薦送資深、專業、曾任法院院長、行政歷練完整的吳明鴻為繼任院長，由總統任命，並無另薦送侯東昇、吳東都庭長二人供總統府圈選的事情。