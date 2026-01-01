　
社會 社會焦點 保障人權

9月大女嬰猝死！離譜小爸媽「放生7hrs」跑去領養狗　5萬交保

▲檢警今日中午對女嬰相驗，繼父在外頭討煙抽。（圖／民眾提供）

▲檢警今日中午對女嬰相驗，繼父在外頭討菸抽。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

小小生命停留在跨年夜！高雄一名9個月大女嬰，31日被母親和繼父送往急診搶救後仍宣告不治，初步檢視，女嬰口腔溢奶、身上有瘀青，不排除父母涉虐。檢警今（1）日進行相驗，繼父態度從容甚至還要了一根菸抽；生母則表示，以為女兒會睡很久，出門7小時是去外縣市領養狗，離譜說法聽了令人咋舌。檢察官偵訊後，認為女嬰父母涉過失致死，命5萬元交保，至於傷勢如何造成，將於明（2日）進一步解剖鑑定。

全案發生在31日傍晚5點多，警方接獲醫院通報，指稱一名9個月大黃姓女嬰被家屬送往醫院急診時已無生命跡象，經急救後仍宣告不治。員警隨即趕往醫院了解，院方初步檢視，發現女嬰口腔內有溢奶情形，大腿、肩膀有明顯瘀青。

據女嬰20歲母親向警方表示，當日上午餵奶後，9點隨後與丈夫外出領養狗，獨留女兒在租屋處，直至下午4點返家時，發現女兒已無生命跡象，隨即送醫搶救，但仍宣告不治。檢警認為女嬰生母與繼父的說法與傷勢不符，不排除有涉虐可能，全案依過失致死罪嫌偵辦。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女嬰父母昨日把女兒放生在家裡，跑去外縣市領養狗。（圖／民眾提供）

警方前往醫院、女嬰父母租屋處採集相關跡證後，同時通報社會局調查。檢察官於昨晚下令將這對年僅20歲的父母拘留偵辦，今日中午對女嬰進行初驗，以釐清女嬰受傷原因及是否涉及不當對待。

女嬰的家屬一抵達殯儀館，繼父竟是找人討菸抽，神情從容的在外頭哈菸。生母則表示，因為很想養狗，昨天接到收容所通知，才急著和先生出門接狗回家，想說小孩餵完奶會睡很久，所以才沒帶出門。至於女兒身上的瘀青痕跡，生母辯解，是女兒自己撞的，脖子傷勢則是指甲太長自己抓到。

檢方預訂明日下午再對黃姓女嬰進行解剖，檢察官訊後，認為女嬰生母、繼父涉過失致死，命交保5萬元。至於小孩身上的傷勢如何造成、有無兒虐情況，待解剖後正式鑑定報告。

社會局表示，女嬰生母未滿20歲生育，列入脆弱家庭關懷，之前無保護案件通報，社工每月關懷，近期於2025年12月29日家訪，未發現異常。女童疫苗施打也正常，最近一次是12月16日。

01/01 全台詐欺最新數據

高雄兒虐社會局領養女嬰溢奶

