馬英九：誰喪權辱國？李登輝、陳水扁和蔡英文都用中華台北

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

監委林文程質疑，馬政府時期以中華台北名義和觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌更指示外交部配合監委追查真相。對此，前總統馬英九回應，歷任總統都用中華台北。

馬英九29日下午出席前國安會秘書長胡為真新書發表會「疾風勁草：胡宗南與國軍在大陸的最後戰役」。針對監委質疑出賣國家主權，馬英九會前受訪表示，不只是總統蔡英文任內，從前總統李登輝、陳水扁，到他，再到蔡英文，都使用中華台北，不知道林文程要說哪一位是喪權辱國。

對於林文程的指控，馬英九辦公室28日也說明，蔡英文提名監委的程度有待加強，若真如有此質疑，請先查查2016年蔡英文上任後，為何蔡政府接受以中華台北名義參加WHA？當時衛福部長林奏延於WHA致詞時以中華台北自稱，為何蔡英文說「稱謂上沒有被矮化」？

除了WHA，馬英九辦公室進一步指出，2017年世大運以中華台北參賽，未來東京奧運也不放棄中華台北名稱，蔡英文每年派代表與會的亞太經濟合作會議（APEC），仍接受中華台北的稱謂，到底有什麼誤會？民眾也很想知道，蔡英文主動開放萊豬，是不是出賣國家主權？請林文程即刻約談調查蔡英文與蘇貞昌。