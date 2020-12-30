「國民黨走向極端、炒短線」　鄭運鵬建議民進黨應彰顯穩定執政

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨30日下午舉行2020年最後一場中常會，黨內分析，國民黨近期走極端、炒短線的路線，目的是凝聚極端支持者，而民進黨立委鄭運鵬在中常會中有提出建議，認為民進黨明年的策略，應繼續彰顯「穩定執政」，展現有能力執政的品牌形象。

依民進黨的分析研判，以國民黨近期的動作觀察，即便立法院即將換新的黨團三長，但看來是鷹派抬頭。相較之下，國民黨主席江啟臣是否會為了繼續鞏固主席地位，讓藍營以極端方式爭取支持者回流，更是值得後續觀察的重點。

對於國民黨以網路聲量列舉政府十大「失政」，民進黨人士表示，江啟臣先前放出「造假影片」已經引發爭議，網路聲量的討論應該是正面與負面並陳，說民眾對口罩政策不高興、按怒，到底是對口罩政策哪個環節不高興，還是對口罩價格不高興，定義都沒有講就開記者會操作，可以看出國民黨在處理空戰攻防上不夠細膩，容易造成假訊息傳播。

民進黨分析，國民黨的操作，證明他們走的是極端、炒短線的路線，用搶新聞標題、搶聲量方式，凝聚跟強化同溫層。同時也認為，國民黨之所以會有此改變，關鍵在於，操作缺少縱深的策略，黨內主席的競爭也確實逐漸白熱化。

據有參與民進黨下午中常會的人士表示，鄭運鵬在會中也有提出建議，認為民進黨在策略上應該要繼續彰顯「穩定執政」，展現有能力執政的品牌形象。首先，民進黨在防疫、安全的施政表現，確實讓社會感到安心，也是民調獲得高支持度的主因。

另外，民進黨過去被說不會做經濟，但是從現在台灣的經濟表現上，可以看到台灣對於未來經濟是有信心的，而這也破除了過去民進黨被批評不懂治國的說法。

對於明年開春後的藍綠競爭，民進黨高層直言，綠營秉持爭取全國過半支持的路線，至於藍營，就觀察國民黨是否會繼續採取極端路線，以及黨主席之爭白熱化，會不會有各方人馬開始競相爭奪同溫層地盤的問題。