政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局、和平奠基於互信」

▲洪秀柱出席國民黨全代會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前主席洪秀柱今（1日）表示，揮別毀憲亂政、撕裂社會的2025年，站在2026年的門口，大家更應冷靜回望，也要勇敢前行。她認為，2025年的動盪，同時讓更多台灣人看清現實：兩岸問題不是外人的棋局，而是兩岸人民自己的未來。歷史告訴我們，分裂往往來自外力介入，和平則奠基於互信與對話。過去國民黨執政時，正堅持「九二共識、反對台獨」，兩岸得以在可預期、可管理的框架下互動，台灣社會也因此擁有發展的空間與穩定的底氣。

洪秀柱指出，過去一年，台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走。執政黨破壞憲政秩序、切斷兩岸交流、把「抗中保台」當成萬靈丹，卻讓人民承受更高的風險與不安。事實證明，對抗沒有帶來安全，恐懼也換不到尊嚴。真正受苦的，從來不是高喊口號的人，而是希望安居樂業的百姓。

洪秀柱說，展望新的一年，她衷心期盼台灣能走出恐懼政治，回到憲法與理性的正軌。立足台灣，是守護我們的生活方式；胸懷大陸，是正視同文同種、命運相連的現實；放眼世界，則是在變動的國際格局中，為台灣爭取最大利益。這三者並不衝突，而是台灣最務實、也最有前途的方向。

洪秀柱表示，2026年是關鍵的一年，許多事無法一蹴可幾，但一定要方向正確。願新的一年，少一點對立，多一點溝通；少一點恐嚇，多一點信任。期盼人民安居、產業復甦、社會和解，在風雨之後迎來真正的豐收與萬象更新。
 

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨洪秀柱元旦兩岸關係中共

