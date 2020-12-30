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在小鎮遇見驚喜！臺南跨年連假國旅首選　鹽水月之美術館《漫月美行動》、龍崎光節《空山季》絢麗燈場

▲▼臺南,跨年,連假,國旅,月之美術館,龍崎光節。（圖／臺南市政府文化局提供）

▲臺南市府文化局歲末兩場大型藝術燈會活動，透過藝術家的巧思與創意，融入鹽水經典小鎮與龍崎山城的自然生態。

圖、文／臺南市政府文化局提供

跨年連續假期即將來到，還在因為無法出國旅遊而鬱卒嗎？由獲得德國紅點設計大獎月津港燈節團隊所規劃的月之美術館《漫月美行動》以及擁有全國最美山林燈節美譽的龍崎光節《空山季》，臺南市府文化局歲末兩場大型藝術燈會活動，透過藝術家的巧思與創意，融入鹽水經典小鎮與龍崎山城的自然生態，準備要帶給民眾一個前所未有的視覺體驗，讓大家渡過一個有別以往，最藝術也最具有在地文化氣息的歲末假期。

▲▼臺南,跨年,連假,國旅,月之美術館,龍崎光節。（圖／臺南市政府文化局提供）

曾獲德國紅點設計獎肯定的月津港燈節，已在臺南鹽水小鎮累積近10年的藝術能量，為擴大燈節效益，市府2019年起以鹽水豐厚的歷史文化、生態地景為基底，正式啟動「月之美術館」計畫。已於12月20日登場的「月之美術館－漫月美行動」，以「鹽水就是一座美術館」為概念策展，由藝術家透過一整年的藝術實驗與在地共創，超過100位在地居民、學生共同參與，邀請6組藝術家團隊協力，總共完成15件裝置作品，讓常民生活氣息一起融入藝術場域，在鹽水街區巷弄精彩展現。

▲▼臺南,跨年,連假,國旅,月之美術館,龍崎光節。（圖／臺南市政府文化局提供）

「漫月美」行動是一種累進的藝術實驗與在地共創作的行動方案，展期將一直持續到2021年3月1日，配合2021月津港燈節結束落幕，每日啟燈時間為晚上6點至10點。作品除出沒老街巷弄，更擴及鹽水車站、鹽水觀光美食城及鹽水橋旁的7-11門市等，為邀請參觀民眾走訪各鹽水景點探索，文化局將鹽水小鎮分為6個行動代號區域，只要加入月之美術館line官方帳號，即可依照行動代號蒐集6個展區QR code，讓遊人按代號探尋祕密景點和精彩作品，完成任務後更可獲得限量月美官方紀念品。活動資訊可上「月之美術館」臉書官方粉絲團查詢。

▲▼臺南,跨年,連假,國旅,月之美術館,龍崎光節。（圖／臺南市政府文化局提供）

被網友譽為「全國最美」山林燈節「龍崎光節空山祭」，文化局今年再度以虎形山公園為基地，邀請年輕藝術團隊深入在地社區策展。活動在耶誕週末假期正式開展，開幕首週就湧進2.5萬人入場參觀，再度擠爆龍崎小鎮。本屆活動以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感發展主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事，呼應「返鄉」潮流。以此做為靈感源頭，文化局再度攜手12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事《大地迴生》，與首屆相比不僅數量更多，整體規模、量體亦更大。

▲▼臺南,跨年,連假,國旅,月之美術館,龍崎光節。（圖／臺南市政府文化局提供）

本屆空山祭延續去年獨樹一格的寓言式策展，14件作品環環相扣，共同演繹詮釋主題故事，逛完一圈展場就像親身經歷一場傳說。作品《窩鏡迴生》以當地竹材及鏡面構成，在虎形山入口草地上重現故事起點「窩鏡窗」景象、《化蛇織影》則透過編織及燈光將吊橋化為蛇鱗閃閃，宛如彩色大蛇懸空騰飛、《怹食蛇》以竹材構築長達200公尺的大蛇，透過燈光幻化投影，色彩炫目；《流光樹林：團聚》以螢光絢麗的流光樹組合成巨大的光之森林，在故事中成功召喚大蛇「返鄉」；《回歸》則是將與當地居民共同彩繪的燈泡懸掛展區長梯，黑暗中點點黃光向上延伸匯聚於長梯盡頭，象徵返鄉／回歸的溫暖意象。

▲▼臺南,跨年,連假,國旅,月之美術館,龍崎光節。（圖／臺南市政府文化局提供）

「2020龍崎光節－空山祭」展期自即日起至2021年2月28日，每日啟燈時間為晚上5點半至10點，門票採限額發售，線上購買一般票（單日票）只要50元，限量500張的暢遊票（無限迴生卡）亦僅售300元。龍崎區民、65歲以上長者、6歲以下兒童、持有身心障礙手冊者及陪同者1名，出示相關證件於全展期均免票入場；臺南關廟、歸仁、仁德3區居民則享平日（週一至週四）出示相關證件免費入場。歡迎有意觀展的朋友即早預先購票，避免當日現場向隅，購票請洽兩廳院售票系統及口袋售票系統。相關售票資訊、各項優惠及更多活動詳情請隨時鎖定「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/longcilightfestival

為了有效落實防疫政策，市府將以更高規格防疫措施守護民眾健康，提醒計畫前往參加燈節活動的民眾務必配合「全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機」等措施；活動當天仍處居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者、體溫超過37度以及有呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常或拒絕配合防疫管制者將禁止入場。

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臺南跨年連假國旅月之美術館龍崎光節

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