半個台灣在下雪！「16年霸王寒流」有多冷　台南人也呆：只有5度

▲2016年霸王級寒流，連台中都有下雪。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020第一波最強寒流正急凍著台灣，氣象局更預報，明（31）天北部整天10度以下，最低溫下探攝氏6度，但就有網友認為，6度在溫帶國家來說，不算是非常低溫。就有人日前在PTT的Gossiping板上發文，說他突然想到2016年的霸王寒流，還好因為是周六日不用上班，好奇問卦「16年霸王寒流那時大家都有出門嗎？」

這位網友文中表示，2016年霸王寒流來襲的時候，正好適逢周六、日，他當時就窩在被窩看窗外，發現還是有一些行人在走來走去，忍不住發問「那時候大家都有出門嗎？是有什麼非去不可的目的地嗎？」

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貼文一出，許多人紛紛回想起4年前是真的很冷，「騎車要收假，戴手套騎車手還是會痛」、「人生第一次冷到請假」、「記得那陣子煤油缺貨有上新聞耶！台灣用的人其實還不少」、「第一次看到台南火車站的溫度計顯示5度」、「人生第一次穿外套睡覺還開暖氣」、「在戶外吃飯，湯端上來直接變溫的。」

▲2016年的時候，不少人都到附近小山上追雪。（示意圖／資料照）

其中，最多網友的共同回憶當然就是這一幕，「下午在信義區還掉碎冰下來，有夠酷的」、「吃個飯出來在下冰霰，直接看傻」、「平地下霰的那次吧」、「那時四處找雪呀，隨便小山都下雪了」、「人在林口林園營區，還下雪，冷」、「上五分山看雪，騎到平溪就有雪花了」、「我在我家頂樓有摸到雪」、「學到霰這個字」、「中壢市區也下雪，這輩子第一次看到XD！」

還有人清晰地敘述道，「那時候在學校準備營隊，為了買器材騎車去市區，沿路被雪霰打的安全帽一直啪啪啪，然後手就算有戴手套還是很刺痛。那時候平地下雪最南到台中，下霰最南到台南，百年一見」、「那個時候在台南，連南部都下霰，可惜是晚上拍不了照片」、「那天跟同事一起去嘉義跑雙潭馬半馬，聽說鎮西堡超馬升級變極地馬，包含日月潭環湖馬，報到率大概都2～3成。」