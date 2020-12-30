元旦輕鬆遊花蓮！Google map行車路線與市區停車懶人包

▲駕駛人透過點擊建議路線超連結直接導航，能輕鬆避開壅塞路段，迅速抵達目的地。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年元旦連假在疫情持續影響之下，蘇花走廊估計首日將有1萬2000次南下車潮，不少民眾都有返鄉或出遊規劃，交通流量勢必倍增，因此警方不敢大意，除了加派警力在各個重要路口維持交通秩序外，並針對市區車流展開密集監控，遇有車多開始壅塞情形，立即啟動手控號誌彈性長綠，並協調沿線主要路口引導車流，以紓解龐大的車潮。

花蓮警分局在此次連續假期，對北部南下花東旅行的遊客如欲前往花蓮市區東大門、金三角或持續南下玉里、台東地區者，利用Google map製作建議路線超連結以及繪製市區主要停車處所一覽圖，公告於花蓮分局全球資訊網站以及官方臉書供民眾參考，駕駛人能透過點擊建議路線超連結直接導航（IOS系統）或者預覽（安卓系統），能輕鬆規劃行車路線避開壅塞路段，迅速抵達目的地，有效縮短行車路程，並減緩市區易壅塞路段車潮。

▲花蓮市區主要停車處所一覽圖及標註警察交通崗位置供參考。

花蓮警分局表示，鑑於智慧型手機普及且導航功能強大，花蓮警分局特別針對北部南下花東的遊客，運用Google map製作建議路線超連結，個別針對持續南下玉里、台東者規劃海線、山線建議路線，避開易壅塞路段，而欲前往市區東大門夜市、金三角商圈者，引導自郊區道路前往，避免外地遊客對花蓮市區路況不熟，而多行車至易壅塞路段。此外，花蓮警分局繪製花蓮市區主要停車處所一覽圖及標註警察交通崗位置供遊客參考，讓來旅行或逛夜市的遊客能在市區內迅速尋找到適合的停車位置，或在有需要的時候，能找到鄰近的警察幫忙解決困難。

花蓮警分局分局長郝心誠呼籲北部南下花東的遊客能多多利用警方製作的建議路線行車，以節省寶貴的旅途時間；每逢連續假期花蓮市區發生的擦撞車禍都會明顯增加，也請民眾及遊客行經市區或車多路段，應服從警察的指揮，並減速慢行小心駕駛，出門難免人擠人，開車出遊要多點耐性，別讓交通意外打壞了出遊興致。

►我沒有遲到，是時間遲到了！