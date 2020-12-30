　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

元旦輕鬆遊花蓮！Google map行車路線與市區停車懶人包

▲▼駕駛人透過點擊建議路線超連結直接導航，能輕鬆避開壅塞路段，迅速抵達目的地。（圖／花蓮警分局提供，下同）

駕駛人透過點擊建議路線超連結直接導航，能輕鬆避開壅塞路段，迅速抵達目的地。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年元旦連假在疫情持續影響之下，蘇花走廊估計首日將有1萬2000次南下車潮，不少民眾都有返鄉或出遊規劃，交通流量勢必倍增，因此警方不敢大意，除了加派警力在各個重要路口維持交通秩序外，並針對市區車流展開密集監控，遇有車多開始壅塞情形，立即啟動手控號誌彈性長綠，並協調沿線主要路口引導車流，以紓解龐大的車潮。

花蓮警分局在此次連續假期，對北部南下花東旅行的遊客如欲前往花蓮市區東大門、金三角或持續南下玉里、台東地區者，利用Google map製作建議路線超連結以及繪製市區主要停車處所一覽圖，公告於花蓮分局全球資訊網站以及官方臉書供民眾參考，駕駛人能透過點擊建議路線超連結直接導航（IOS系統）或者預覽（安卓系統），能輕鬆規劃行車路線避開壅塞路段，迅速抵達目的地，有效縮短行車路程，並減緩市區易壅塞路段車潮。

▲▼駕駛人透過點擊建議路線超連結直接導航，能輕鬆避開壅塞路段，迅速抵達目的地。（圖／花蓮警分局提供，下同）

花蓮市區主要停車處所一覽圖及標註警察交通崗位置供參考。

花蓮警分局表示，鑑於智慧型手機普及且導航功能強大，花蓮警分局特別針對北部南下花東的遊客，運用Google map製作建議路線超連結，個別針對持續南下玉里、台東者規劃海線、山線建議路線，避開易壅塞路段，而欲前往市區東大門夜市、金三角商圈者，引導自郊區道路前往，避免外地遊客對花蓮市區路況不熟，而多行車至易壅塞路段。此外，花蓮警分局繪製花蓮市區主要停車處所一覽圖及標註警察交通崗位置供遊客參考，讓來旅行或逛夜市的遊客能在市區內迅速尋找到適合的停車位置，或在有需要的時候，能找到鄰近的警察幫忙解決困難。

花蓮警分局分局長郝心誠呼籲北部南下花東的遊客能多多利用警方製作的建議路線行車，以節省寶貴的旅途時間；每逢連續假期花蓮市區發生的擦撞車禍都會明顯增加，也請民眾及遊客行經市區或車多路段，應服從警察的指揮，並減速慢行小心駕駛，出門難免人擠人，開車出遊要多點耐性，別讓交通意外打壞了出遊興致。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
台灣首例英變種病毒　韓媒驚訝登版：防疫楷模淪陷
快訊／冷到停課！桃園復興區4小學明天停課
高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局回應了
蜜糖吐司始祖「東區旗艦店」要收了　最後營業時間曝光
快訊／北市信義區體感只剩3°C　全台暴冷10°C↓
獨／前妻Keanna贏了　謝和弦、莉婭得賠120萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

降雨量創52年新低　竹市110年一期稻作全面停灌

元旦輕鬆遊花蓮！Google map行車路線與市區停車懶人包

寒流南下台南低溫　黃偉哲關心南鐵拆遷戶黃家安置問題

在小鎮遇見驚喜！臺南跨年連假國旅首選　鹽水月之美術館《漫月美行動》、龍崎光節《空山季》絢麗燈場

「家長得來速」接送好安心　竹市龍山國小通學步道啟用

急凍！雞舍包帆布點暖爐　豬飼料油脂加量...保溫燈25度↓啟動

寒流來防雪災！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起封閉

駕電動代步車摔落邊坡！身障翁小腿骨折躺路旁　鳳警助脫困送醫

跨年及元旦連假　屏縣警目標「交通順暢、人車平安」

提昇救助戰力　佛心企業家夫婦捐台中消防局100套救災工作服

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

降雨量創52年新低　竹市110年一期稻作全面停灌

元旦輕鬆遊花蓮！Google map行車路線與市區停車懶人包

寒流南下台南低溫　黃偉哲關心南鐵拆遷戶黃家安置問題

在小鎮遇見驚喜！臺南跨年連假國旅首選　鹽水月之美術館《漫月美行動》、龍崎光節《空山季》絢麗燈場

「家長得來速」接送好安心　竹市龍山國小通學步道啟用

急凍！雞舍包帆布點暖爐　豬飼料油脂加量...保溫燈25度↓啟動

寒流來防雪災！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起封閉

駕電動代步車摔落邊坡！身障翁小腿骨折躺路旁　鳳警助脫困送醫

跨年及元旦連假　屏縣警目標「交通順暢、人車平安」

提昇救助戰力　佛心企業家夫婦捐台中消防局100套救災工作服

黑鷹空難將滿週年　5生還將士至五指山國軍公墓祭弔沈一鳴

浪喵困街角狂哀嚎　趨近一看被「捕鼠器黏住」超心疼

老屋變黃金！圓山這案整地20年　開價破百萬仍賣9成

醫療系統快崩潰！東京單日新增病例將破千　醫院床位只能再撐2週

台美融合指導青棒球員　鄭浩均強調基本功

三星 S21 系列最新規格曝光！傳 S21+ 將配備 4800 mAh 電池

失智翁沒穿褲子流落街頭…一看竟是昔日「一線小生」！　背後真相惹鼻酸

羨慕東體職業級訓練基地　高國慶：環境磨出鑽石

傅聰逝世》左批中共右轟資本主義　鋼琴詩人大展知識份子風範

紐西蘭「監獄暴動」24hrs↑！牢房燒成廢墟　17囚死守屋頂

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

陳時中到基隆廟口！吃鼎邊趖認證台豬

民雄闖民宅毆狗案和解家畜所開罰

嘉義騎士遭強風吹倒　熱心路人助脫困

春節+寒假親子遊　跟著吳鳳遊中埔

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

嘉義市願景館「城市三味」展覽

嘉大春節推精品木盒咖啡

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接

老屋變身　純白星空牆成打卡熱點

嘉縣餐飲業者衛生管理分級評核

城隍廟神轎3D雷射化身文創商品

勞動部貸款助七年級創業圓夢

更多熱門

相關新聞

元旦升旗預演　表演者口罩戴緊緊唱國歌

元旦升旗預演　表演者口罩戴緊緊唱國歌

儘管新冠肺炎疫情再起，但總統府日前決定在符合疫情指揮中心防疫措施前提下，舉行2021年元旦升旗典禮。30日進行總彩排，碰上15年一見的寒流，現場表演者紛紛準備暖暖包禦寒；此外，因為疫情的關係，這次所有表演者撇除演奏樂器者，都需要戴上口罩演出，是難得的體驗，對演出者更是種考驗。

臺南跨年連假國旅首選「燈」場

臺南跨年連假國旅首選「燈」場

跨年及元旦連假　屏縣警目標「交通順暢、人車平安」

跨年及元旦連假　屏縣警目標「交通順暢、人車平安」

疫情+寒流攪局　竹市縮小升旗規模

疫情+寒流攪局　竹市縮小升旗規模

LIVE／總統府元旦升旗預演　搶先看北一女、三軍樂儀隊彩排

LIVE／總統府元旦升旗預演　搶先看北一女、三軍樂儀隊彩排

關鍵字：

元旦連假科技導航Google map行車路線停車懶人包

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面