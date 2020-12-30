拜登又口誤　稱副手賀錦麗是「總統當選人」！

▲拜登(左)預告賀錦麗未來會成為美國總統？(圖／路透）

國際中心／綜合報導

拜登又口誤了！

即將於明年1月20日就職的美國總統當選人拜登(Joe Biden)，周二(29日)在德拉瓦州威明頓市針對新冠肺炎疫情發表談話。他向川普喊話，希望他能夠明確呼籲全美國人接種疫苗。

但是當他提到自己的副手賀錦麗已經接種疫苗時，卻口誤稱對方為「總統當選人」(President-Elecred Harris)。 看來拜登真的要多吃一點銀杏才行。

還是說：他預告賀錦麗未來會接他的班，成為美國總統？