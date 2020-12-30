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賀錦麗公開接種新冠疫苗　拜登再轟川普疫苗進度慢

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國總統當選人拜登今天批評總統川普，稱川普雖承諾迅速推出疫苗，但進度未如預期；今天稍早，副總統當選人賀錦麗在電視直播下公開注射疫苗，以提高民眾對疫苗的信心。

路透社報導，拜登在家鄉德拉瓦州（Delaware）威明頓市（Wilmington）表示，目前僅約200萬人施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，遠比川普承諾年底前讓2000萬人完成注射的承諾緩慢。他警告說，讓多數人接種足量的疫苗，可能得花上幾年的時間。

賀錦麗（Kamala Harris）先前也曾警示，要讓所有人都有疫苗可打，還得花上好幾個月的時間。

身為非、亞裔美國人的參議員賀錦麗，是繼美國公共衛生局局長（U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）在12月18日接種後，第2位具少數族裔背景，且已施打疫苗眾所矚目的人。

▲▼ 美國民主黨籍賀錦麗（Kamala Harris）施打莫德納新冠疫苗。（圖／路透）

▲賀錦麗施打莫德納新冠疫苗。（圖／路透）

賀錦麗是在華盛頓東南部偏僻的黑人醫療中心，讓戴著口罩和面罩的護理師為她注下莫德納（Moderna Inc）的疫苗。

在左上臂打下疫苗後，賀錦麗笑著說：「我幾乎感覺不到。」

「我要鼓勵每個人都來接種疫苗，它相對來說比較不痛，是安全的。實際上它是在挽救生命，我相信科學家們。」

將在2021年1月20日宣誓就職的拜登表示，他將與病毒奮戰。這次疫情已讓超過1900萬美國人確診，逾33 萬4000人因此喪命。對抗疫情將是他的首要工作。

他已經於上週，在電視直播下，注射了他的第1劑疫苗，而要獲得全面的保護力，需要施打兩劑疫苗。

拜登2019冠狀病毒疾病顧問團成員之一的葛萬德（Atul Gawande）醫師告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），過渡團隊仍未獲得瞭解妨礙疫苗發送遇到瓶頸所需的全部資訊。

他警告說，川普政府可能讓人有不切實際的期待，就是讓人誤以為想要接種疫苗的人，都能在2021年6月底前打到。

美國目前授權使用兩款2019冠狀病毒疾病疫苗，其中一款是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech 合作研發的，另一款則是莫德納的疫苗。其他疫苗則仍在接受評估當中。

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