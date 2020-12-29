川普現在發戒嚴令「白宮司機也不理」　蔡正元曝關鍵時間：一定當選

▲川普。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

外媒日前分析，美國總統川普將下令戒嚴以翻盤選舉結果。不過，前國民黨立委蔡正元今（29）日發文說，這種戒嚴令實際上不會有人理會，「連白宮的司機都不會理會，只會讓川普聲名掃地！」並坦言若提早8個月頒布，「這次當選總統的人一定是川普」。

「川普的戒嚴。」蔡正元29日上午在臉書發文指出，川普競選連任輸了，曾在白宮開會研討如何發布戒嚴令阻止拜登接任，「這種戒嚴令實際上不會有人理會，連白宮的司機都不會理會，只會讓川普聲名掃地。」

他認為，發布戒嚴令的時間晚了8個月，「今年四月份，紐約爆發嚴重新冠肺炎，川普如果即時發布戒嚴令給紐約強力支持，用戒嚴令強迫散漫習慣的美國人服從隔疫措施，這次當選總統的人一定是川普。」

事實上，前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）先前發布《我們的人民公約》的文章，呼籲總統川普宣布實施「有限程度的戒嚴令」，要求在軍方監督下重新舉行大選。

另外，川普26日也在推特上發文說：「歷史將會銘記。永遠不要放棄，1月6日我跟各位在華盛頓特區見！」 英國《獨立報》報導，川普聲言「1月6日華盛頓特區見」，顯示他打算當天對總統大選結果發出挑戰。

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