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英國與越南自貿協定31日生效！　6年內取消99.2%關稅

▲▼越南,胡志明市,港口。（圖／達志影像／美聯社）▲▼越南,胡志明市,港口。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據UKVFTA，英國將在6年內取消99.2%越南產品的進口關稅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內30日專電

英國脫歐過渡期進入倒數，越南與英國自由貿易協定（UKVFTA）河內時間29日晚間在倫敦簽署。越南媒體報導，雙方正努力依法各自走完國內程序，促使協定於31日晚間11時起生效。

英國今年1月已正式脫離歐盟，但自此之後屬過渡期，英國仍繼續參與歐盟單一市場和關稅同盟。不過，英國脫歐過渡期將於12月31日結束，屆時英國將不再享有越南與歐盟自由貿易協定（EVFTA）的關稅優惠。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南與英國11日在河內完成UKVFTA談判後，河內時間29日晚間在倫敦簽署。根據UKVFTA，英國將在6年內取消99.2%越南產品的進口關稅，相當於越南對英國出口交易額的99.7%。

越通社報導，越南的出口產業將受益於UKVFTA，包括手機及其零配件、電腦和零件、海鮮、稻米、紡織品、木材、蔬菜、鞋類、腰果、咖啡、胡椒等。越南從英國進口的主要產品包括機械、設備、藥品、鋼鐵、化學製品等。兩國間的進出口商品是互補而非競爭。

對英國的益處在於，一旦UKVFTA生效，越南將取消48.5%英國產品的進口關稅，占越南自英國進口總額的64.5%。6年後，將取消91.8%的產品進口關稅，相當於進口總額的97.1%；9年後將取消98.3%的產品進口關稅，占進口總額的99.8%

此外，UKVFTA還對原產地規則、海關、貿易便利化、食品衛生與安全措施做出承諾；在關於貿易與服務技術壁壘、投資、貿易防禦、競爭、國有企業、政府採購與智慧財產權方面也做出承諾。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，基本上，UKVFTA 所涵蓋的內容類似於EVFTA。目前，越英雙方都在努力按法律規定完成國內程序，以確保協定可以在31日晚間11時實施。

越南工商部表示，簽署UKVFTA後，與中國、印度、泰國、馬來西亞與印尼等國相較，越南將具有更大的競爭優勢，因為前述國家在未來多年內並無與英國簽署自由貿易協定的規劃。

英國是越南在歐洲的第3大貿易夥伴。越南海關總局數據顯示，2019年越英貿易總額達66億美元，其中越南對英國出口達58億美元，進口達8.57億美元。

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