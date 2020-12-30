染疫後出現「幻覺+聲音」要她斬首2小孩！　研究曝：全球皆有案例

▲全球新冠肺炎確診數逼近8200萬例。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

全球新冠肺炎確診數逼近8200萬例，近來更發現有少部分患者出現「幻覺」症狀，甚至讓一名母親出現教唆殺害自己孩子的聲音和影像，讓患者十分害怕。據了解，這種案例全世界都有出現，目前醫界也正努力釐清精神疾病和新冠肺炎之見的關聯性。

根據《紐約時報》報導，美國紐約州一名42歲的婦人曾在春天感染新冠肺炎，當時只有輕微症狀，痊癒之後卻開始出現幻覺。婦人向醫學專家古利（Hisam Goueli）表示，她聽到要她自殺並殺死孩子的聲音，最後甚至看到孩子被斬首的影像；婦人痛苦地說，「我愛我的孩子，我不知道我為什麼會有這種想把他們斬首的感覺。」

古利表示，醫療團隊剛開始認為這是個案，但卻陸續有數個病例出現，讓他們覺得事情似乎不太對勁。據了解，美國各州都曾出現類似病患，有人出現嚴重妄想症，導致差點勒死家人，更有人認定自己的孩子會被綁架，甚至出現猴子、獅子等動物在眼前的幻覺。

醫學專家認為，儘管新冠病毒主要導致呼吸困難，但如今卻發現極端精神疾病出現在沒有嚴重肺部、心臟或循環系統問題的患者身上，也就是現階段的案例幾乎都在輕症患者身上出現，目前不清楚會持續多久，也不清楚該如何治療。

除了美國之外，英國對153名新冠住院患者進行的研究發現，有10人出現了類似精神疾病症狀；西班牙的一間醫院也出現10名類似患者。現在全球醫界正在積極進行研究，希望能釐清兩種疾病之間的關係。

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