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上海首推醫護權益保障法　支持吹哨者上報新疫情

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢,武漢醫護人員。（圖／路透社）

▲新冠疫情爆發，醫護人員權益受到各界重視。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

在新冠肺炎疫情的背景下，上海市政府30日下午正式發布全大陸首部《上海市醫療衛生人員權益保障辦法》，支持醫生有權直接報告新發現、存在傳染危害的新型疫情，並從嚴管控「醫鬧」行為，好保障醫療衛生人員的安全。

事實上，由於近年大陸「醫鬧」事件頻發，加以新冠肺炎疫情報發後，「吹哨者」李文亮事件，以及官方鼓勵要弘揚醫護人員奉獻精神等，各地積極推動相關權益保障辦法。

▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲醫護人員搬運新冠肺炎隔離患者。（圖／路透）

上海自今年3月起組成專班，推動立法工作後，於12月30日先於其他省市頒布，辦法包括總則、職業權益保障、執業環境保障、涉醫失信行為的信用懲戒、附則等共5章42條內容，2021年3月1日起施行。

上海市司法局副局長羅培新說，《辦法》除了對醫療衛生機構、相關部門在勞動安全衛生保護、感染控制管理等方面的責任進行細化，針對傳染病疫情等突發事件，還明確了醫療衛生人員報告、提出建議以及免責的權利，明確了接受人員派遣時的權利；另外，還包括其休息時間、心理健康、薪資待遇、補助補貼等方面的權利保障。

《辦法》規定，醫療衛生人員發現存在傳染危害的新型病例，有權直接向衛生健康主管部門報告，並建議所在醫療衛生機構採取高級別的防護措施；醫療衛生人員因判斷錯誤而報告的，依法免除其法律責任。

上海市政府還提到，近年來醫鬧、暴力傷醫現象和醫患糾紛仍不時發生，妨礙了正常醫療秩序，減損了廣大患者就醫權益。因此，辦法明確針對醫療人員的禁止行為，以及其人身安全受到威脅時的保障，衛生健康主管部門還可匯總相關失信（醫鬧背景）人員訊息，推送到上海的各個醫療衛生機構及醫療保障機構。

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