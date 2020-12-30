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英國變種病毒來了！案792少年「登機後才發燒」　4天時間軸一次看

▲▼華航英國班機返台 乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

▲華航英國班機返台，案792少年被送上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

疫情指揮中心今（30）日證實，國內出現首宗英國變種病毒，引爆各界輿論。而染疫者正是搭上首班倫敦飛台北班機，在途中發燒的「案792」10多歲少年，當天他病毒含量最高，被推測發病日可能就是搭機日。《ETtoday新聞雲》記者整理出時間軸，讓讀者一次搞懂。

陳時中今公布病毒比對結果，案792少年被證實感染英國變種病毒，換言之就是台灣第一起案例，他也透露，目前少年在院治療，有相關輕微症狀並不嚴重。

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拉回27日晚間，乘載127人（含機組人員）的華航班機於晚間5時，從英國倫敦返台，後來114名旅客經篩檢，發現有3人確診，其中包括「案792」10多歲台籍少年。

台籍少年在當天登機前，體溫為36.6度，不料在飛機上出現發燒症狀，抵台後更在篩檢站測出39度高溫，隨即被防疫人員送到醫院進行隔離治療，檢驗後28日確診。

▲▼華航倫敦班機抵台。（圖／翻攝東森新聞）

▲華航倫敦班機，搭載127人返台。（圖／翻攝東森新聞）

另外，其PCR檢測（病毒核酸檢測）結果，CT值為15.7，代表體內的病毒量相當高，因此指揮中心研判，少年的發病日即為搭機日。

面對外界質疑，該案是否有服用過退燒藥？對此，陳時中29日表示，有問過他有沒有吃過退燒藥，少年回答沒有。而莊人祥則強調，目前登機檢驗措施都相當紮實，當初上機前也測過兩次體溫，但仍可能有這樣的情況發生。

值得一提的是，指揮中心也曾指出，變種病毒最大的特點，在於會有S基因缺失，每當發現一名確診病例，指揮中心都會請實驗室進一步了解，哪些基因為陽性。

【時間軸一次看】

27日：搭倫敦班機返台，在機上出現發燒情況，下機後於篩檢站測出39度，隨即被送往醫院。

28日：確診新冠肺炎。

29日：面對外界質疑，台籍少年稱，沒吃退燒藥。

30日：被證實感染英國變種病毒。成為台灣首例。
 

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