高端疫苗「有條件」核准有原因　陳時中：分子量大短期無法量產

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（30）日宣佈，已洽購近2000萬劑國際新冠肺炎疫苗，政府輔助的國產疫苗中，也有一家廠商傳出捷報。高端生產的疫苗，經過專家會議評估後發現符合標準，因此有條件核准第二期臨床試驗。指揮官陳時中表示，之所以為「有條件核准」，是因為其分子量大，短期內能製造出來的量比較少，希望在製程上持續改進，屆時才會符合國人需要的量。

指揮中心公布3家國產疫苗生產進度，國光公司雖然最早完成第一期臨床試驗，但專家小組評估在第一期臨床試驗結果後，發現藥廠無法決定最適劑量，建議回復到一期重新執行探索試驗。聯亞生技公司則預計110年1月可提供第一期完整試驗數據，屆時再行審查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一臨床試驗國光、聯亞均收案60人、高端只收45人，被問到是否符合公平性？陳時中回應，「一定是公平的」，因為疫苗在製程上，有很清楚的科學數據與要求，「符合就會通過，沒有就不予通過」。

衛福部頒布「109-110年度補助民間團體辦理研發COVID-19疫苗計畫」，若能在8月底及12月底前進入一、二期臨床事件，共可獲得3億元補助，若聯亞在1月若可順利進入第二期，也可以依規定補助8成費用。

陳時中表示，疫苗效期基本上是一年，但民眾施打意願可能會因為一些事件有所增減，像是今年流感疫苗，開打之初原本一天接種20至40萬劑，但在國外不良反應報告後，馬上縮減到一天不到1萬劑，同要問題也可能出現在新冠疫苗上，如果負面訊息介入，也可能會減少民眾施打意願。

至於有媒體詢問為何不對國產疫苗進行預採購？陳時中回應，依照現行政策，無論疫苗廠是否成功製造出疫苗，政府都不會跟他要回補助款，但成功就會有一定銷路在，生產成本不會受到影響。如果用預採購方式，到時候如果研發失敗，政府就需認賠，成功了購買量一樣不足，所以才會採用此方法進行控管國家預算支出。