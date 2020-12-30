陸新冠疫苗緊急接種人數破50萬　未出現嚴重不良反應報告

▲大陸加緊研製疫苗，目前已展開小規模接種。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸7月起對「高風險暴露人群」展開新冠疫苗緊急接種，根據統計，目前接種人數已突破50萬人，其中浙江的接種人數就佔過半，已有達28.18萬人接種，並且未收到嚴重不良反應報告。

浙江省新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會29日公布，浙江省至今已完成重點人群新冠病毒疫苗緊急接種28.18萬人、46.29萬劑次，未收到嚴重不良反應報告。

廣東省新冠肺炎疫情防控新聞發布會23日公布，截至12月22日，廣東省已累計接種18萬人，無嚴重不良反應發生。

廣西自治區衛生健康委28日數據指出，廣西日前啟動重點人群新冠病毒疫苗接種工作，截至12月28日，已完成首批1萬人份疫苗接種。

四川省省衛健委17日公布，四川省目前加快高風險崗位人群新冠病毒疫苗緊急接種，已到貨11.8萬支，已接種第一針4.6萬餘人，接種兩針1.2萬人。

此外，目前江蘇、上海、湖北武漢等省市也已啟動緊急接種。

大陸國務院疫苗研發專班負責人指出，從7月以來，已對高風險暴露人群進行緊急接種，目前累計已完成100多萬劑次的新冠疫苗緊急接種工作，沒有出現嚴重的不良反應；其中有6萬多人赴境外高風險地區，也沒有出現嚴重感染的病例報告。