武漢確診數可能比官方統計多10倍！　CNN：粗估將近50萬人

▲武漢協和醫院收治新冠肺炎病患。（圖／記者魏有德翻攝）

記者張寧倢／編譯

中國疾病控制預防中心28日公布一項研究顯示，在武漢、湖北省其他地區以及另外6個省份抽取血清抗體樣本，其中武漢的抗體陽性率為4.43%。據CNN報導，按比例估算下來，武漢可能有將近50萬居民染疫，為官方確診人數的10倍之多。

中國疾控中心28日在微信公眾平台發布「全國新冠肺炎血清流行病學調查結果問答」，其中針對3類地區（武漢市、湖北武漢之外市州以及北京、遼寧、上海、江蘇、廣東與四川等6省）抽樣3.4萬人的血清新冠病毒抗體，其中武漢的抗體陽性率為4.43%，湖北其他地區則為0.44%，其餘6省抽驗1.2萬人中僅2例呈抗體陽性。

根據CNN報導，武漢這個擁有1,100萬人口的大都市中，抽樣抗體陽性率為4.43%，若將總人口以抗體陽性的比例估算，約48.7萬人可能已經染疫，但官方公布數據顯示，截至27日武漢僅有5萬354例確診，數字相差將近10倍之多。

▲武漢火神山醫院暫時保留下來，不對外開放。（圖／記者魏有德攝）

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations，CFR）全球衛生高級研究員黃延中（Yanzhong Huang）表示，此份報告顯示了武漢在疫情爆發初期的混亂與失敗，導致許多遺漏通報病例，包含無症狀和輕症患者。發燒的民眾因為醫院缺乏人力，而被迫回家自我隔離，最終將病毒傳染給家庭成員，甚至死在家中。

報導指出，這項研究是在中國宣布遏制第一波疫情的1個月後進行的，目的是透過檢測血清抗體陽性來估計感染規模，並不能代表所有曾接觸病毒的最終人數。而中國疾控中心則稱，「調查結果顯示，我國人群總體處於低感染水平，表明以武漢為主戰場的疫情控制取得成功，有效防止了疫情大規模擴散。」

更多國際新聞

►加護病房突然爆出大火！ 7名新冠肺炎患者活活燒死

►正妹舞者「疑當小三」被暗殺！路邊遭近距離開槍 驚悚畫面曝光

►快訊／英國「變種病毒」入侵美國！ 科羅拉多州出現首例確診

聽Podcast掌握美選及國際局勢